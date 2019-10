WTA i-a facut o mare surpriza Biancai Andreescu la Turneul Campioanelor: "Am ramas blocata cand am vazut" (Video)

Ziare.

Prin intermediul WTA, Bianca a avut ocazia sa o revada dupa mult timp pe fosta sa antrenoare, Yao-Gallop, alaturi de care a lucrat de la 10 la 14 ani.Totul s-a intamplat dupa ce Bianca a acceptat sa poarte o discutie cu tinerele sportive prezente la WTA Future Stars.In momentul in care statea de vorba cu acestea, Yao-Gallop a patruns in sala, iar Bianca a ramas efectiv cu gura cascata."Pe bune? Nu se poate! Este o surpriza atat de placuta pentru noi toti!", i-a spus Bianca fostei sale antrenoare."Esti un model de urmat pentru toate fetele acum! Ce treaba buna ai facut pentru tenisul canadian!", i-a raspuns Yao-Gallop."Am ramas blocata cand am vazut-o. Nu mi-a venit sa cred", a completat Bianca.C.S.