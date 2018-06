Bill Clinton a publicat prima sa carte de fictiune: The President is Missing

The New York Times review of "The President Is Missing," a thriller and escapist fairy tale co-written by Bill Clinton and James Patterson https://t.co/KwiVsQFmvk - The New York Times (@nytimes) 4 iunie 2018

Scrisa la patru maini impreuna cu reputatul autor James Patterson, cartea are ca subiect disparitia presedintelui SUA Jonathan Lincoln Duncan in mijlocul unei grave crize mondiale, relateaza EFE.Ar putea sa dispara un presedinte in exercitiul functiunii, asa cum se intampla in cartea sa? Da, ar putea, insa nu pentru mult timp, pentru ca membrii Secret Service sunt alaturi de el pentru a-i salva viata, a declarat Clinton cu prilejul prezentarii lucrarii sale la festivalul BookCon din New York.Potrivit lui, personajul nu se inspira din el insusi, pentru ca "este mult mai tanar" si nici din Donald Trump, avand in vedere ca acest presedinte "nu lipseste si tine sa ne reaminteasca acest lucru printr-o postare zilnica pe Twitter".Intrebat despre ce mai face sotia sa, Hillary, Bill Clinton a precizat ca "are un an fantastic, mobilizeaza tinerii si da dovada de un nivel inalt de militantism nedescoperit pana acum", referindu-se la activitatea desfasurata de fostul secretar de Stat, in cadrul Onward Together, organizatia politica infiintata in 2017 dupa alegerile prezidentiale.Cartea autobiografica a lui Bill Clinton (in 2004 el si-a scris biografia, 'My Life') va fi adaptata pentru micul ecran, iar postul de televiziune Showtime a cumparat drepturile pentru a realiza un serial, in conditiile in care productia sa vedeta, 'House of Cards', se apropie de sfarsit.