De ce nu mai este Bill Gates cel mai bogat om din lume

In 1999, in timpul bulei dotcom, averea lui Gates a depasit 100 de miliarde de dolari, transformandu-l pe fondatorul Microsoft in cel mai bogat om din toate timpurile. Ajustata la inflatie, vorbim de aproximativ 150 de dolari in banii de astazi, potrivit Forbes. Asadar, tehnic, Bezos nu a doborat acest record.

Ce a facut Gates cu banii sai

Seful Amazon il inlocuise pe Gates la varful topului celor mai bogati oameni din lume inca din octombrie anul trecut, cand averea sa ajunsese la aproape 94 de miliarde de dolari.Miliardele lui Bezos au crescut odata cu compania sa de comert electronic, insa adevaratul motiv pentru care Gates, a carui avere este estimata la 92 de miliarde de dolari, nu mai este astazi cel mai bogat om de pe planeta are legatura cu decizia fondatorului Microsoft de a dona o mare parte din banii sai, scrie CNBC In 1987, la 31 de ani, Bill Gates a devenit cel mai tanar miliardar din lume, la scurt timp de la listarea la bursa a companiei Microsoft. Cativa ani mai tarziu, in 1995, a ajuns cel mai bogat om din lume, titlu pe care l-a pastrat, cu mici sincope, pana de curand.In 2000, Gates a renuntat la functia de CEO al Microsoft si a fondat, impreuna cu sotia sa, fundatia Bill si Melinda Gates. De-a lungul ultimilor ani, cei doi soti s-au concentrat excusiv pe acte de caritate, donand pana acum 700 de milioane de actiuni Microsoft, care ar valora in prezent peste 60 de miliarde de dolari, precum si 2,9 miliarde de dolari in numerar.Bill si Melinda Gates intentioneaza sa doneze de-a lungul vietii cea mai mare parte a averii lor pentru unele dintre cele mai importante cauze ale omenirii.Mai mult, Gates si un alt miliardar celebru, Warren Buffett, au lansat campania "Giving Pledge" prin care bogatii planetei sunt invitati sa doneze in timpul vietii cel putin jumatate din averea lor pentru cauze caritabile. S-au inscris pe lista mai mult de 150 de milionari si de miliardari, printre care si Mark Zuckerberg, Richard Branson si Elon Musk.Domeniile de interes pentru Fundatia Bill si Melinda Gates au fost cu precadere educatia si sanatatea. De exemplu, in anul 2000, a alocat suma de 1 miliard de dolari pentru ca 20.000 de tineri sa mearga la facultate.Una dintre cele mai mari realizari a fost inregistrata in lupta pentru eradicarea poliomielitei, iar Bill Gates crede ca suntem foarte aproape de acest obiectiv. Cele aproximativ 3 miliarde de dolari alocate acestei cauze au avut un impact real. Cifrele vorbesc de la sine: in 1998, virusul poliomielitic era prezent in peste 125 de tari, provocand anual paralizia a 350.000 de oameni, in special copii. De atunci, cazurile de poliomielita au fost reduse cu 99%, acest lucru insemnand salvarea a 13 milioane de copii. Astazi exista doar 12 cazuri de virus poliomielitic salbatic cunoscute, potrivit reprezentantilor Fundatiei Gates.Si Bezos si sotia sa MacKenzie au facut pana acum cateva donatii importante, insa multi se asteapta ca fondatorul companiilor Amazon si Blue Origin sa egaleze in viitor amploarea eforturilor filantropice ale lui Gates.De altfel, Jeff Bezos a anuntat la un moment dat pe Twitter ca se gandeste la o "strategie filantropica", promitand ca va urma mai mult.