Bill Gates a fost Secret Santa pentru o americanca: Cadourile de la el au cantarit peste 36 de kilograme

"Am primit o notificare potrivit careia pachetul vine din Washington si i-am spus sotului ca e posibil sa fie de la Bill Gates. Cand m-am uitat in urmatoarea dimineata si am vazut ca acesta cantareste aproape 40 de kilograme, am fost aproape sigura de asta", a spus tanara pentru CNN Cei care s-au inscris la schimbul anonim de cadouri organizat de Reddit au completat un chestionar, in care au dat cateva detalii despre lucrurile care le plac si activitatile preferate, astfel incat Mosul Craciun secret sa aiba o sursa de inspiratie, scrie Business Insider Astfel, Shelby a primit de la Bill Gates:- o colectie de carti publicate in 2019, care i-au placut lui Bill Gates- o caciula de Mos Craciun inspirata din Harry Potter- cercei Hylian Shield- o tunica matlasata inspirata din "The Legend of Zelda"- un hamac- dulciuri- sapte pachete de biscuiti Oreo, cu diverse arome- jucarii pentru pisica- un joc logic cu pisici- 8 carti- o copie a manuscriptului "Marele Gatsby"- o lumanare inscriptionata cu un citat din "Marele Gatsby"- doua seturi Lego pentru adulti: unul inspirat din castelul din Harry Potter si celalalt din robotul R2D2 din Razboiul Stelelor- mai multe obiecte inspirate de serialul "Twin Peaks"In plus, Bill Gates a facut o donatie in scopuri caritabile in numele mamei lui Shelby, care a decedat in acest an, in luna aprilie. De asemenea, i-a scris si un mesaj tinerei.