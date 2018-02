Bill si Melinda Gates: Nu, nu este drept ca suntem atat de bogati

Ziare.

Cei doi miliardari-filantropi sunt de parere ca nu."Nu, nu este drept ca noi suntem atat de bogati, in timp ce miliarde de alti oameni au atat de putin. Si nu este corect ca bogatia noastra deschide usi care sunt inchise pentru cei mai multi oameni", se arata in scrisoarea publicata pe blogul lui Bill Gates Raspunsul atrage dupa sine o noua intrebare, ridicata chiar de sotii Gates: "Daca credem ca nu este corect ca suntem asa bogati, de ce nu dam toata averea noastra guvernului?""Raspunsul este ca noi credem ca va exista mereu un rol unic pentru fundatii. Acestea sunt capabile sa aiba o perspectiva globala pentru a identifica cele mai stringente nevoi, sa isi asume o abordare pe termen lung pentru rezolvarea problemelor si sa gestioneze proiecte cu risc ridicat pe care guvernele nu si le pot asuma, iar corporatiile nu o vor face", explica Bill si Melinda Gates.Un studiu recent al organizatiei internationale de caritate Oxfam arata ca inegalitatea s-a accentuat si mai mult in 2017. Astfel, anul trecut, 82% din bogatia creata la nivel global a mers la cei 1% din varful societatii, in timp ce partea mai saraca nu a cunoscut niciun fel de crestere a bogatiei, potrivit CNBC In SUA, primii trei din topul celor mai bogati americani, Bill Gates Warren Buffett si Jeff Bezos, au o avere mai mare decat jumatatea cea mai saraca a populatiei.Buffett recunoaste ca aceasta inegalitate extrema trebuie remediata si ca "adevarata problema" a economiei americane sunt oamenii ca el. "Prosperitatea a fost de necrezut pentru oamenii extrem de bogati", insa, din ce in ce mai mult, banii sunt concentrati in mainile a cativa oameni, arata investitorul american.In ceea ce-i priveste pe Bill si pe Melinda Gates, acestia sustin ca folosesc influenta pe care o au pentru "a ajuta cat mai multi oameni este cu putinta si pentru a promova echitatea in lume".In 2017, cei doi au donat aproximativ 4,6 miliarde de dolari Fundatiei Bill si Melinda Gates, cea mai mare fundatie caritabila din lume.