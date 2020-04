Ce spune Bill Gates ca ar trebui sa facem pentru a pune capat pandemiei: "Va fi ca in cazul celui de-Al Doilea Razboi Mondial"

Ziare.

Filantropul miliardar considera ca este important sa facem progrese in ceea ce priveste tratamentele, vaccinurile, testarea si stabilirea contactilor, noteaza CNBC . De asemenea, tarile trebuie sa-si examineze politicile inainte de a-si redeschide economiile, mai spune Gates, care compara pandemia cu un razboi."In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, o multime de inovatii uimitoare au contribuit la grabirea incheierii razboiului. La fel se va intampla si in cazul acestei pandemii", sustine Gates.Acesta a identificat cinci zone in care este nevoie de inovatie.: Gates recunoaste ca multe tratamente nu vor functiona, dar este de parere ca unele dintre ele vor reusi cel putin sa amelioreze boala. Oamenii vor avea nevoie de un tratament care sa fie eficient in proportie de 95% pentru a se simti in siguranta ca sa participe la evenimente precum meciuri de fotbal sau concerte. Gates face o mentiune cu privire la potentialul plasmei sanguine, al medicamentelor antivirale si al hidroxiclorochinei.: In lipsa unui tratament minune, singura solutie pentru ca oamenii sa-si recapete un oarecare sentiment de normalitate este un vaccin. Gates este optimist ca un vaccin pentru COVID-19 ar putea fi gata in 18 luni, dar ar putea fi vorba si de noua luni sau de doi ani.: Gates considera ca este important ca testarea sa fie optimizata astfel incat intervalul pentru aflarea rezultatelor sa fie mai scurt. De asemenea, oamenii ar trebui sa aiba acces la teste pe care le pot face acasa.: Cei care au avut contacte directe cu persoanele testate pozitiv ar trebui sa aiba prioritate pentru testare si sa se autoizoleze, spune Gates, care este de parere ca majoritatea tarilor vor urma exemplul Germaniei.: Gates crede ca cele mai multe tari dezvoltate vor intra in a doua faza a pandemiei in urmatoarele doua luni. Lumea va fi atunci "semi-normala", o lume in care oamenii vor practica in continuare distantarea sociala, dar vor fi ceva mai putine restrictii. Autoritatile vor trebui sa puna in balanta riscurile si beneficiile inainte de a lua o decizie cu privire la deschiderea economiei, recomanda Gates.C.S.