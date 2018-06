BMW ar putea inchide uzinele din Marea Britanie din cauza Brexit-ului

Ziare.

Uzinele care produc automobile utilizeaza metode de productie denumite "just in time", caracterizate prin faptul ca piesele componente ajung cu doar cateva ore inainte de a fi nevoie de ele pe liniile de asamblare, reducandu-se stocurile de componente si astfel costurile sunt mentinute la un nivel scazut.Si uzinele BMW se bazeaza pe componentele importate. Aproximativ 90% din componentele utilizate de uzinele BMW din Marea Britanie provin din Europa continentala.In ceea ce constituie cel mai puternic avertisment lansat pana acum de BMW cu privire la viitorul operatiunilor sale din Marea Britanie, directorul responsabil cu procedurile vamale Stephan Freismuth a subliniat ca intarzierile in importurile de componente ar afecta serios facilitatile BMW din Marea Britanie, inclusiv uzina unde este asamblat modelul Mini."Am spus intotdeauna ca facem tot ce putem pentru a ne pregati pentru orice, insa in situatia in care lantul de aprovizionare se opreste la granita atunci nu ne putem fabrica produsele in Marea Britanie", a spus Stephan Freismuth.Acesta a adaugat ca grupul german vrea sa isi mentina deschise uzinele din Marea Britanie insa orice intreruperi intampinate cu importurile de componente ar creste costurile si ar prejudicia modelul de productie 'just in time'."Daca esti nevoit sa opresti productia pentru o zi acest lucru costa foarte multi bani insa daca la final vom avea mai multe opriri echipa manageriala va trebui sa decida cum poate fi rezolvat acest lucru", a spus Freismuth.BMW are patru uzine in Marea Britanie, doua uzine pentru asamblarea automobilelor Mini si Rolls-Royce, o uzina de motoare la Hams Hall si una de presare a metalelor la Swindon, si toate acestea au peste 7.000 de angajati. Grupul german a investit aproximativ doua miliarde de lire sterline in uzinele sale din Marea Britanie incepand din 2000.Avertismentul celor de la BMW vine la cateva zile dupa ce producatorul european de avioane Airbus a subliniat ca va fi fortat sa paraseasca Marea Britanie daca Brexitul va face necompetitive operatiunile sale britanice.