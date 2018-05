BMW recheama in service peste 300.000 de masini

Ziare.

Sunt vizate 312.000 vehicule: BMW Seria 1, BMW Seria 3, modelul Z4, dar si modele X1 (cele pe benzina si motorina) fabricate in intervalul martie 2007 - august 2011.Initial, BMW rechemase in service 36.410 masini, anul trecut, din cauza unor probleme de siguranta, insa acum compania sustine ca s-ar putea ca si alte vehicule sa fie vizate de aceleasi probleme, arata BBC Compania germana a luat in 2017 aceasta decizie, dupa ce Narayan Gurung, care se afla la volan in ziua de Craciun (2016) alaturi de sotia sa, intr-o masina Ford Fiesta, a murit cand a incercat sa evite pe sosea un BMW stricat.BMW-ul avea o defectiune tehnica, care a dus la nefunctionarea luminilor de frana, caz in care soferul s-a vazut nevoit sa opreasca masina. Astfel, el a blocat un drum intunecat, iar Gurung nu a vazut la timp masina. A tras tare de volan si, din pacate, a intrat intr-un copac si si-a pierdut viata.Emisiunea Watchdog difuzata de BBC a facut o investigatie mai ampla care a scos la iveala ca astfel de probleme ar putea afecta mai multe masini.Proprietarul unui BMW, Mwape Kambafwile, a declarat pentru BBC ca masina sa, un BMW Seria 3, s-a oprit brusc in timp ce se afla la volan, intamplare din decembrie 2016. "Stiu doar ca m-am gandit cat de periculos este, mai ales ca eram cu familia in masina", a subliniat el.Kambafwile a spus ca si-a dus masina in service, iar a doua zi a primit un telefon care il anunta ca problema a fost descoperita: "cablul de alimentare a ars, iar curentul nu mai trecea prin panoul de sigurante".Potrivit acestuia, cei din service-ul BMW i-au comunicat ca-si poate lua masina inapoi, insa nu l-au avertizat sa nu o mai foloseasca. Barbatul a refuzat sa mai conduca masina, iar mai tarziu a aflat ca firma a rechemat in service mai multe modele din cauza aceleiasi defectiuni electrice.Comentand investigatia facuta de cei de la Watchdog, BMW a replicat: "Recunoastem acum ca s-ar putea sa fi existat mai multe cazuri in care alimentarea a fost defectuoasa - masini care nu au fost vizate de prima rechemare in service. Pentru a ne asigura clientii ingrijorati de problemele de siguranta, extindem rechemarea in service. Deci anuntam astazi ca vom face urmatorul pas proactiv de a extinde existenta rechemare in service, pentru a acoperi toate posibilele cazuri".BMW a mai declarat ca va deschide o linie de reclamatii pentru clienti si va contacta direct proprietarii afectati.