Iata cum arata noul BMW Seria 8 Coupe

Noul automobil sport de lux a fost dezvoltat in paralel cu BMW M8 GTE, cu care BMW Motorsport se va afla pe grila de start de la Le Mans in chiar ziua urmatoare, pentru prima data din 2011.In cea de-a doua etapa a Campionatului Mondial FIA de Anduranta (WEC) 2018, BMW va inscrie doua BMW M8 GTE. Aceste masini de curse si-au demonstrat deja potentialul in etapa de deschidere a sezonului, gazduita de Spa-Francorchamps (Belgia), si in IMSA WeatherTech SportsCar Championship, competitia de anduranta din America de Nord."Nici ca exista decor mai potrivit pentru premiera mondiala a noului BMW Seria 8 Coupe decat cursa de 24 de ore de la Le Mans", a declarat Klaus Frohlich, membru al Consiliului de Administratie al BMW AG si responsabil pentru dezvoltare."Cursa este o demonstratie autentica de pasiune, dinamica si calitati de anduranta. Aceste caracteristici definesc noul nostru automobil sport intr-un mod special", a completat acesta.Premiera mondiala a BMW Seria 8 Coupe la Le Mans inseamna si startul actualei ofensive de modele a marcii in clasa de lux. Prezenta sporita in acest segment este unul din domeniile de actiune definite de BMW Group in strategia sa NUMBER ONE > NEXT.Lansarea pe piata a noului BMW Seria 8 Coupe se va produce in cea de-a doua jumatate a anului 2018.