TOP 5 cele mai cautate piese auto pentru BMW

In cazul unei masinii second-hand, trebuie sa stii ca acestea sunt mai predispuse unor defectiunii decat cele montate pe masinile noi. Pe langa componentele care trebuie schimbate la revizia periodica, soferii trebuie sa schimbe si alte piese, in urma unor incidente.Stilul de condus al multor soferi face ca bara fata a autoturismelor sa fie cea mai cautata componenta a unei masinii. Neatentia la volan, nerespectarea distantei dintre autovehicule sau franarea intarziata sunt cateva dintre motivele pentru care bara fata este cea mai cautata piesa in magazinele specializate.De exemplu, pentru un autoturism BMW, poti gasi cele mai bune oferte de pret pentru piese de BMW si in mediul online, fara sa mai pierzi timpul prin service-uri.Tot din pricina accidentelor usoare, farurile masinilor sunt predispuse defectiunilor. Iar pentru ca reparatia lor este imposibila de cele mai multe ori, acestea trebuie inlocuite.Desi nu au preturi foarte ridicate, farurile sunt printre cele mai cautate piese auto. Printre cele mai cautate faruri sunt cele de BMW, Audi, Volkswagen, Ford sau Renault.In ceea ce priveste componentele mecanice ale masinilor, discurile de frana sunt cele mai cautate. Acest lucru se datoreaza stilului de condus agresiv, la care se adauga starea drumurilor. Teoretic, aceste componente sunt concepute sa reziste pana la 100.000 de kilometri.Pivotii si bucsele masinilor sunt schimbate des de catre soferii. Aceste componente se degradeaza din cauza starii proaste a drumurilor. Aceste defectiuni pot pune in pericol siguranta soferului si a pasagerilor din autovehicul.O alta componenta auto foarte cautata este parbrizul. Parbrizul se crapa de cele mai multe ori din cauza pietrelor de pe suprafata carosabilului, care, in timpul deplasarii, sunt aruncate de pe rotile masinilor care circula in fata ta se izbesc de parbriz. O alta cauza, mai rara, poate fi reprezentata de conditiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi grindina.Asadar, cele mai cautate piese pentru masini sunt bara fata, farurile, discurile de frana, pivotii si parbrizul. Acest lucru se intampla deoarece aceste piese sunt predispuse la accidente sau la degradare, din cauza starii drumurilor si a stilului de condus al soferilor.