Celebrul compozitor Hans Zimmer creeaza sunete pentru masinile BMW

Ziare.

com

BMW - de altfel un producator destul de conservator, inclusiv in cadrul proiectelor sale de inovatie - lucreaza acum cu Hans Zimmer pentru a crea o serie de sunete pentru noua gama de autoturisme electrice, potrivit Euronews Zimmer se numara printre cei mai cunoscuti compozitori de muzica pentru coloane sonore de film. A creat zeci de coloane sonore de succes incepand din anii 1980. Printre cele mai cunoscute se numara acelea pentru peliculele Lion King, pentru unele productii din seria Misiune Imposibila, pentru Ultimul Samurai, pentru mai multe filme din seria Batman, dar si pentru Black Hawk Down, Regele Arthur si, mai recent, Interstellar.Acum Zimmer lucreaza la o serie de sunete auto pe care le vom auzi pentru prima oara la lansarea modelului electric BMW i4, in 2021. E vorba despre o serie de mini coloane sonore care s-ar putea auzi din masina la viteze mici, sau in diverse momente, cum ar fi la oprire sau la momentul in care masina e contectata la portile de incarcare.Respectivele sunete nu vor fi folosite de BMW doar pentru modelul i4, ci pentru intreaga viitoare gama de autoturisme electrice.Hans Zimmer a postat recent pe Twitter imagini din studio, unde lucreaza pentru a-i da personalitate audio viitorului model de BMW electric.Celebrul compozitor s-a aratat entuziasmat pentru ca, spune el, creeaza acum sunetele viitorului.Interesant ar fi sa vedem si ce va face in acest sens Tesla, compania lui Elon Musk, considerata deschizatoare de drumuri in ceea ce priveste automobilele electrice.Si aceasta companie a dat semnale ca va crea un stil si sunete proprii pentru masinile sale, pe viitor. Din ce au vazut pana acum, pasionatii spun ca se asteapta la sunete din sfera Daft Punk.