Parteneriat istoric intre BMW si Daimler, care investesc 1 miliard de euro

Ziare.

com

Cele doua companii vor investi peste 1 miliard de euro pentru a crea mai multe platforme unice care vor interconecta si integra serviciile de car-sharing, ride-hailing, taxi, statiile de incarcare pentru vehicule electrice si transporturi multimodale.ofera unui numar de peste 6,7 milioane de utilizatori acces simplu si direct la o varietate de servicii de mobilitate printr-o singura platforma multimodala. Aplicatiile REACH NOW vor oferi o multime de optiuni de a ajunge dintr-un punct in altul, permitandu-le utilizatorilor sa rezerve si sa plateasca direct pentru transportul in comun si pentru alte optiuni de mobilitate, cum ar fi car-sharing, ride-hailing si inchirieri de biciclete.REACH NOW va fi condus de Daniela Gerd tom Markotten ca director executiv (CEO) alaturi de Johannes Prantl ca director financiar (CFO).este un serviciu al Digital Charging Solutions GmbH (DCS), iar reteaua sa extinsa de incarcare electrica este un factor cheie pentru condusul cu zero emisii de carbon. CHARGE NOW face ca punctele de incarcare electrica sa fie usor si rapid de localizat, simplu de folosit si platit, atat in tara, cat si in strainatate.Digital Charging Solutions GmbH ofera acces simplu si standardizat la punctele de incarcare electrica atat pentru producatorii de autovehicule, cat si pentru operatorii de flote.Cu peste 100.000 puncte de incarcare in 25 de tari, solutia lor de white-label ajuta producatorii de echipamente originale si operatorii de flote sa isi realizeze strategiile privind mobilitatea electrica. Clientii beneficiaza de acces transfrontalier la una dintre cele mai mari retele de incarcare electrica, aflata si in crestere accelerata, avand peste 250 de companii operatoare ale punctelor de incarcare pana la momentul de fata.face parcarea mai usoara, pe strada si nu numai. Serviciul digital inovator de parcare ofera utilizatorilor cele mai bune solutii imediate de parcare, le permite acestora sa rezerve locuri de parcare si sa isi gestioneze timpul de parcare, si faciliteaza accesul si iesirea fara bilet in garajele publice, precum si plata electronica ale taxelor de parcare.De asemenea, in timp ce 30% din traficul de pe strazile urbane este cauzat de cautarea unui loc de parcare, PARK NOW ajuta orasele sa isi reduca volumele de trafic, asadar contribuind la centre urbane mai curate, mai sanatoase si mai locuibile.In Europa si in America de Nord, peste 30 de milioane de clienti folosesc deja serviciul in peste 1.100 de orase. CHARGE NOW si PARK NOW sunt conduse de Jorg Reimann ca director executiv, si Thomas Menzel in pozitia de director financiar.ofera o varietate de servicii de mobilitate precum taxi, soferii particulari cu autovehicule de inchiriat si e-scuterele de ultima generatie, toate disponibile la atingerea unui buton.Unul dintre cele mai mari servicii de ride-hailing din Europa si America Latina, FREE NOW deserveste deja peste 21 de milioane de clienti si peste 250.000 de soferi, care contribuie in mod semnificativ la reducerea traficului in centrul oraselor mari. FREE NOW este condus de Marc Berg ca Director Executiv, iar Sebastian Hofelich este director financiar.este un serviciu de inchiriere masini care permite clientilor sa inchirieze si sa plateasca pentru vehicule cu ajutorul smartphone-ului - oricand, oriunde. Flota sa va fi extinsa acum pentru a include o gama mai larga de modele si pentru a creste gradul de acoperire al pietei.In total, peste 4 milioane de clienti folosesc in prezent 20.000 de vehicule ale flotei in 31 de orase din intreaga lume. Serviciul de car-sharing scade numarul de masini din zonele urbane si contribuie, astfel, la eficientizarea transportului rutier. Olivier Reppert a fost numit director executiv al SHARE NOW, cu Stefan Glebke in calitate de director financiar."Serviciile noastre de mobilitate reunesc de o baza consistenta de utilizatori, iar acum facem urmatorul pas strategic. Reunim puterea si expertiza a 14 branduri de succes si investim peste 1 miliard de euro pentru infiintarea unui nou jucator pe piata de mobilitate urbana, aflata intr-o un ritm de crestere accelerat", a declarat Dieter Zetsche, sef al Consiliului de conducere al Daimler AG si director Mercedes-Benz Cars."Prin crearea unei retele inteligente de parteneriate, vom avea posibilitatea de a defini mobilitatea urbana, in prezent si in viitor, si de a potenta la maximum beneficiile oferite de oportunitatile deschise de digitalizare, shared-services si nevoia crescuta de mobilitate a clientilor nostri. De asemenea, suntem deschisi spre viitoare colaborari cu alti furnizori, inclusiv startup-uri si jucatori cu experienta". a continuat acesta.In Romania, Daimler AG este prezent inca din anul 2017 pe segmentul de mobilitate urbana, atunci cand Intelligent Apps, parte a companiei Daimler Mobility Services, a achizitionat start-up-ul romanesc Clever.