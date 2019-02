Argumentele PSD pentru a obliga BNR sa aduca aurul in tara, demontate punct cu punct inca de acum 3 ani

Argumentele PSD, demontate inca din 2016

Asadar, PSD argumenteaza depunerea acestui act normativ prin faptul ca si alte tari, cum ar fi Germania, Austria, Belgia, Olanda si Elvetia, isi repatriaza rezerva de aur."Despre proiectul de lege promovat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei de aur a Romaniei, pentru moment spunem doar atat: Germania isi repatriaza rezerva de aur, Austria isi repatriaza rezerva de aur, Belgia, Olanda, Elvetia isi repatriaza rezerva de aur", scriu social democratii pe pagina de Facebook Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, pentru Mediafax, ca depozitarea rezervei de aur a Romaniei in Anglia aduce pierderi, prin costuri de 300.000 de euro, iar atunci cand initiativa sa legislativa si a lui Liviu Dragnea va deveni lege, BNR trebuie sa "execute" decizia."Din 2004-2005, rezerva de aur de la Banca Angliei nu numai ca nu producea venituri, da producea pierderi, pentru ca sunt niste costuri de depozitare. Produce costuri de depozitare, din ce am eu ca date, cam 300.000 de euro pe an ne costa pe noi sa ne tinem aurul in Anglia. Si, atunci, primul si cel mai simplu argument ar fi ca nu ne mai costa. Detinand banii la noi in "saltea", nu ne mai costa.Pe de alta parte, e si un semnal de stabilitate. Romania nu mai e o tara nesigura. Nu mai e o tara in care ar putea sa apara tensiuni si conflicte. Romania are o crestere economica constanta deja de cativa ani, stabila, inflatia este tinuta sub control, moneda nationala este predictibila si stabila, ceea ce justifica sa luam si noi o asemnea masura pe care au luat-o si alte state, probabil din aceleasi considerente. (...) Germania si Austria si-au repatriat cea mai mare parte de rezerve de aur la cererea Curtilor de Audit si Conturi.Din cate inteleg, in Romania nimeni nu auditeaza rezerva de aur a BNR din strainatate, deci nici macar Curtea de Conturi, ceea ce este profund nefiresc", a afirmat Serban Nicolae.Acest subiect nu este nou, inca din 2016 existand critici legate de rezerva de aur. Iar contestatarul de la acea vreme era economistul Lucian Isar, care acuza modalitatea in care aceasta este administrata de catre BNR.Banca Nationala a Romaniei a raspuns la acea vreme prin mai multe articole de opinie in care a demontat, punct cu punct, toate acuzatiile. Si prin aceste explicatii, BNR demonteaza practic si argumentele aduse azi de PSD pentru proiectul de lege depus in Parlament.Iar atacurile cu privire la administrarea de catre BNR a rezervei de aur au continuat si anul trecut, ocazie cu care Banca Centrala a venit cu noi explicatii Astfel, BNR preciza intr-un comunicat ca mentinerea aurului in custodie la Banca Angliei, una dintre cele mai prestigioase si sigure banci centrale din lume, are ca scop, in primul rand, garantarea faptului ca Romania dispune de o rezerva de aur standardizata si disponibila a fi utilizata ca garantie in cazul unor operatiuni de finantare a tarii in situatii de criza ori pentru o eventuala valorificare intr-o perioada scurta de timp."Pastrarea aurului la Banca Angliei confera implicit pietei internationale confortul ca acea rezerva de aur respecta conditiile standard minime pentru tranzactionare imediata", sublinia BNR anul trecut.Si anul trecut au existat voci care au spus, la fel ca social-democratii acum, ca mai multe tari au repatriat rezerva de aur. BNR a explicat de ce s-a intamplat insa acest lucru."Banci centrale precum cele ale Germaniei sau Olandei au repatriat, intr-adevar, o parte din cantitatea de aur depozitata in strainatate, dar cu predilectie pe cea din diferite alte centre (Paris, New York) . In plus, trebuie avut in vedere ca aceste tari detineau peste 70 la suta din rezervele de aur in strainatate, sensibil mai mult decat detinerile Romaniei (60 la suta).In ceea ce priveste repatrierea rezervei de aur a Bancii Nationale a Ungariei, aceasta fiind foarte mica (3 tone), nu are semnificatie pentru problematica in discutie", a precizat BNR.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si senatorul Serban Nicolae au depus, miercuri, un proiect de lege care obliga BNR sa aduca in tara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate