BNR a decis ca bancile si IFN-urile pot amana ratele la credite in perioada crizei de coronavirus

Ziare.

com

BNR precizeaza ca va flexibiliza cadrul normativ iar aceste masuri nu vor determina reclasificarea creditelor iar institutiile bancare nu trebuie sa constituie provizioanele pe sumele datorate, ca urmare a restructurarii."Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in contextul pandemiei cu COVID 19. Astfel, BNR va face uz de flexibilitatile cadrului normativ astfel incat persoanele si companiile cu credite sa poata fi ajutate atat de banci cat si de institutii financiare nebancare in perioada urmatoare.In consecinta,", se arata intr-un comunicat al BNR.Astfel, mentioneaza Banca Nationala, "desi definitia starii de nerambursare presupune orice operatiune de restructurare a unui credit si trebuie asociata notiunii de dificultate financiara, in situatia unui moratoriu (amanare de plata) privat sau public, o astfel de operatiune nu este apreciata ca o masura de restructurare, pentru ca nu a avut loc din cauza unei dificultati financiare a debitorului"., fara aplicarea conditiilor prevazute de Regulamentul BNR nr.17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile ulterioare, privind gradul de indatorare, limitarea creditului functie de valoarea garantiei si durata maxima a creditului de consum, mai mentioneaza BNR.Institutiilor de credit li se va comunica modul in care poate fi utilizata flexibilitatea cadrului prudential pentru a reflecta masurile de amanare la plata intr-un mod care sa urmareasca totodata mentinerea sanatatii financiare a sectorului bancar astfel incat acesta sa poata continua sa furnizeze sprijin economiei reale.Institutiile de credit trebuie sa continue sa evalueze, in mod adecvat, calitatea tuturor expunerilor din credite pentru identificarea indiciilor de improbabilitate de plata.BNR va evalua, la randul ei, in mod permanent, situatia fiecarei banci si, in functie de evolutia impactului generat de pandemia COVID-19, va lua masurile ce se impun.inscrise in Registrul general, Banca Nationala a Romaniei confirma acestor imprumutatori ca restructurarile creditelor acordate persoanelor afectate in mod negativ de pandemia COVID-19, prin mecanismul suspendarii/inghetarii pe o perioada determinata a platilor scadente, nu atrag in mod automat necesitatea constituirii de provizioane specifice de risc de credit, in considerarea faptului ca acest mecanism nu va implica acumularea de zile de intarziere la plata ratei de credit.I.O.