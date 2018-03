BNR a respins preluarea Bancii Romanesti de catre OTP Bank. E pentru prima data cand se opune unei tranzactii agreate intre parti

Ziare.

Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare inceput dupa criza, scrie Profit.ro Decizia poate fi contestata de OTP doar intr-o procedura cu Banca Nationala, aducand lamuriri in fata Consiliului de Administratie al BNR.La inceputul lunii martie, Sandor Csanyi, directorul executiv al grupului OTP declara intr-o conferinta la Budapesta, ca "are o presimtire rea" in legatura cu decizia finala. Acelasi lucru l-a spus si Laszlo Wolf, directorul general adjunct.Achizitia ar fi crescut semnificativ cota de piata a OTP Bank in Romania, la circa 3,7%, ceea ce ar fi dus institutia de credit in jurul locului 8 in piata, fata de locul 11 la finele lui 2016. National Bank of Greece si OTP Bank au semnat , in 27 iulie 2017, acordul definitiv pentru vanzarea pachetului integral de actiuni detinut de greci la Banca Romaneasca la un pret convenit de 72 de milioane de euro.NBG preciza la acea vreme ca ca va incasa 650 de milioane de euro. In aceasta suma erau incluse si imprumuturile acordate subsidiarei din Romania.Banca Romaneasca avea datorii totale de 2,3 miliarde de lei catre grupul NBG la finele lui 2016, sume ce ar fi trebuit sa fie platite de cumparatorul afacerii din Romania.OTP Bank Romania este subsidiara a OTP Bank, iar prezenta sa in Romania dateaza din 2004.Ultima achizitie a unei institutii financiare realizata de OTP Bank in Romania a fost in 2014, prin Millennium Bank.