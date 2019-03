BNR: Documentele noi confirma cifrele referitoare la Tezaurul trimis la Moscova

Ziare.

"Banca Nationala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 - cu sprijinul altor institutii ale statului -, in care reprezentanti ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar pentru conducerea statului roman din epoca in legatura cu situatia Tezaurului pe care BNR l-a trimis la Moscova in anii 1916 - 1917 si a celorlalte documente de arhiva expediate.Documentul este studiat de specialistii BNR care incearca sa ateste provenienta si autenticitatea documentelor din arhiva BNR si sa coreleze informatiile noi cu cele existente", precizeaza BNR intr-un comunicat.Banca Centrala subliniaza ca, in momentul de fata, sunt cercetate cele 200 de pagini, iar apoi va informa oficial publicul si institutiile statului roman (Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Academia Romana, alte institutii interesate) in legatura cu detalii relevante care pot rezulta din aceste documente."Conform unor evaluari preliminare, documentul are valoare istorica si completeaza materialele deja existente in arhiva BNR, dar nu si in privinta documentelor orginale din anii 1916 -1917 (procesele verbale de predare - primire ale valorilor trimise de statul roman si BNR in Rusia), care stau la baza solicitarilor de returnare a Tezaurului", se mai arata in comunicat.BNR precizeaza ca documentele noi confirma cifrele referitoare la Tezaurul de metale pretioase trimise la Moscova. Orice alta interpretare in legatura cu documentele respective, atrage Banca Centrala atentia, nu se sustine pana la finalizarea cercetarilor si reprezinta simple speculatii.Banca Nationala a Romaniei subliniaza ca a facut numeroase demersuri pentru a aduce la cunostinta publicului roman si international situatia Tezaurului romanesc trimis la Moscova in anii 1916 - 1917.Precizarile BNR vin dupa ce Libertatea a scris joi ca un brasovean si un iranian au gasit dosarul pe care generalul Ion Antonescu l-a trimis cu armata la Moscova ca sa revendice tezaurul Romaniei.Cele 200 de pagini originale, plus un pasaport, au fost gasite in fundul dublu al unui dulap vechi, cu vitrina.I.O.