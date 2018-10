Calculele arata ca noile conditii de creditare impuse de BNR avantajeaza romanii cu venituri mici

Sursa: Curs de Guvernare

Ziare.

com

Aparent, este o scadere semnificativa fata de cele maxim 70% acceptate anterior de institutiile de creditare (bancare sau nebancare) doar ca s-a schimbat in mod fundamental baza de raportare.Mai precis, in noile conditii, se simplifica analiza si se face abstractie de nivelurile estimate pentru cheltuielile de subzistenta, ajustarile pe tipuri de venituri si ajustarile de socuri privind cursul de schimb, rata dobanzii sau venitul disponibil.BNR a precizat, luand in considerare noile conditii, diminuarea pentru o persoana cu venit net de 3.000 de lei si scaderea de la inceputul anului viitor a ratei maxime lunare care poate fi accesata de la 1.413 lei la 1.200 lei. Hai sa vedem, simplificat, ce se va intampla in practica si care vor fi efectele pentru o persoana in lei (ca sa nu complicam expunerea cu valuta si situatia familiala).Prima observatie este ca nivelul de cost de viata obligatoriu (deja prezumat a fi dat "no matter what" in fiecare luna) acceptat la analiza bancara care rezulta din datele prezentate oficial ar fi de 981 de lei. Hai sa nu dezbatem cu ce suma se poate trai in Romania si sa-l rotunjim la 1.000 de lei (+2% ar fi si inflatia ideala pe an) pentru a mentine claritatea concluziilor.Daca avem curiozitatea sa luam cateva repere salariale din mie in mie de lei si sa utilizam calculatoarele de salarii disponibile pe Internet, rezulta ca situatia clamata de unii, cum ca s-ar restrictiona creditarea, pur si simplu nu este adevarata, conform matematicii elementare. Mai mult,Astfel, la un venit net de 2.000 de lei lunar, se poate angaja o rata mai mare cu 100 de lei pentru un credit de consum si cu 200 de lei mai mare pentru o casa proprietate personala. Nivelul de echilibru pentru conditia de 40% se atinge la valoarea de 2.335 lei (la care nu conteaza modificarea conditiilor de creditare, rata maxima este identica, respectiv 934 lei sau cam 200 de euro).Pentru cele 45% permise la prima casa, punctul de echilibru urca la 2.800 de lei (rata de 1.260 lei sau 270 de euro lunar la cursul actual) . Iar asta in conditiile in care venitul salarial mediu net pe luna august 2018 a fost de 2.669 de lei, iar in ultimele sase luni s-a situat usor peste 2.700 de lei. Cu alte cuvinte,Daca ar fi sa ne ducem in zona salariilor minime pe economie, cel din prezent (1.162 lei net din 1.900 lei brut) si cel programat pentru anul viitor (1.247 lei din 2.050 lei brut), la acelasi cost obligatoriu al vietii, rezulta chiar o majorare spectaculoasa a capacitatii de a lua credite, de circa patru ori mai mare daca s-ar fi aplicat instant noul regulament, si de aproape trei ori mai mare de la 1 ianuarie 2019.Atentie mare, aplicarea cotei de 40% la venitul net va trimite doua salarii minime pe economie acolo unde nu au fost pana acum, in zona de minim confort rezonabil pentru achizitionarea unei locuinte (undeva la 215 euro/luna) . Ceea ce s-ar putea dovedi de ajutor pentru un cuplu tanar, la inceput de viata de familie si de avansare in profesie.Citeste mai departe analiza Ce semnifica, de fapt, noile conditii de creditare. Mai bine pentru veniturile mici si prudenta la veniturile mari pe Curs de guvernare