Romania risca sa piarda peste 60% din locurile de munca in urma automatizarii. Se ofera premii in bani celor care pot rezolva aceasta problema

Conform datelor International Labour Organization (ILO), citate de Global Shapers, in acest an,, "un record istoric mondial".De asemenea,, un alt record istoric al raportului intre generatii dominat de tineri.In acest context, la initiativa Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), s-a format in Romania reteaua profesionala Global Shapers care, alaturi de Social Innovation Solutions, isi propuneprin doua competitii care stimuleaza inovatia, atat ca motor central pentru viitoare afaceri, cat si ca parte a unor solutii sustenabile care sa adreseze problemele sociale endemice.Astfel, Future Makers este un program educational de antreprenoriat adresat tinerilor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani ce pune la dispozitiede rezolvare la provocarile pe care viitorul ni le pregateste.Potrivit initiatorilor programului, in ultimele doua luni, aproximativ 1.000 de tineri au participat la evenimentele si atelierele de antreprenoriat organizate in peste 15 orase din tara. In continuare, tineri din toata tara isi pot inscrie ideile in competitie pe site-ul www.futuremakers.ro.O alta initiativa care adreseaza problemele sociale prin idei inovatoare este Social Impact Award, prezenta deja in 20 de tari din Europa, Africa si Asia. Programul se adreseaza tinerilor care vor sa produca o schimbare in societate, iar premiile constau in prezenta la conferinte internationale in Africa de Sud si Georgia si investitii de 5.000 de euro ca sa isi dezvolte ideea. Castigatorii vor fi desemnati in urma unui proces de jurizare in octombrie 2018, competitia fiind deschisa pana pe 27 mai 2018 pe site-ul www.socialimpactaward.ro, precizeaza sursa citata.Datele BNR, conform carora, fac parte din "Raportul asupra stabilitatii financiare" dat publicitatii la inceputul anului 2017. Informatiile respective fac referire la o comunicare din 2016 a Comisiei Europene (CE) care preia calculele Bruegel, conform metodologiei Frey si Osborne (2013).Global Shapers este parte a unei retele globale de tineri cu 368 de filiale, prezenta in 156 de tari pentru a sustine puterea acestora de agenti ai schimbarii, pentru a-i conecta la inovatii din intreaga lume.