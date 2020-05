Vasilescu (BNR): Traim intr-o lume incerta, vulnerabila si riscanta. Nu e de joaca

Ziare.

"Sta ca un junghi, asa, prognoza recenta a Bancii Centrale Europene. O recesiune intre 5 si 12% care s-ar putea sa se intinda pe 2020, 2021, 2022. Aceasta prognoza trebuie sa fie un semnal de alarma, pentru ca efectele restrictiilor antiepidemice sunt producatoare de incertitudini.Traim intr-o lume incerta, vulnerabila si riscanta. Nu e de joaca cu asemenea lume. Ne confruntam cu riscul unei contractii economice cu o magnitudine si cu o viteza nemaivazute in timp de pace. Nu o spun eu, spune Banca Centrala Europena", a spus Adrian Vasilescu, la Digi24.Referitor la masura de amanare la plata a ratelor la credite, el a subliniat ca numarul solicitarilor a fost mai mic decat se astepta, iar ce se va intampla dupa perioada de amanare si ratele vor intra in curs normal va depinde de rezultatele care vor fi inregistrate dupa incheierea crizei.De asemenea, consultantul BNR a facut referire si la rata inflatiei, mentionand ca se situeaza in coridorul de tintire, dar pe 11 mai va veni inflatia pe luna aprilie si atunci "vom trece sau nu vom trece un examen", pentru ca luna aprilie a fost o luna plina de situatii noi in care multe magazine au fost inchise, doar cele alimentare fiind deschise.Adrian Vasilescu a adaugat ca multe magazine specializate pe anumite marfuri nealimentare s-au adaptat la mediul online, dar "schiopatand" si sunt inca multe lucruri de reparat.Banca Centrala Europeana (BCE) se asteapta la o contractie de "5% pana la 12%" a Produsului Intern Brut al zonei euro in acest an, avand in vedere incertitudinea ridicata care exista cu privire la impactul economic al coronavirusului, a declarat pe 30 aprilie presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza AFP.Potrivit datelor publicate joi de Eurostat, in primul trimestru al acestui an Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat deja o contractie istorica de 3,8%."Zona euro se confrunta cu o contractie economica a carei magnitudine si viteza este fara precedent in perioade de pace. Masurile destinate tinerii sub control a raspandirii coronavirusului au oprit activitatea economica in toate tarile din zona euro si de pe glob.Avand in vedere incertitudinea ridicata cu privire la impactul asupra economiei, scenariile elaborate de staff-ul BCE sugereaza ca PIB-ul zonei euro ar putea inregistra o scadere cuprinsa intre 5% si 12% in acest an, in functie de durata masurilor de control si a succesului politicilor destinate sa atenueze consecintele economice pentru companii si muncitori", a declarat, joi, Christine Lagarde intr-o videoconferinta la finalul reuniunii Consiliului guvernatorilor BCE."Pe masura ce masurile de izolare sunt ridicate treptat, scenariile BCE prevad o revenire a activitatii economice, insa viteza si amploarea acestei reveniri raman extrem de incerte", a continuat Lagarde.In aceste conditii, programul de urgenta al BCE, care consta in rascumpararea de obligatiuni guvernamentale, ar putea fi prelungit si dupa sfarsitul acestui an, a anuntat seful BCE.Banca Centrala Europeana a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara dar s-a declarat gata sa majoreze achizitiile de obligatiuni daca va fi nevoie. De asemenea, BCE a anuntat ca a relaxat conditiile pentru imprumuturile pe termen lung oferite bancilor si a introdus o noua runda de imprumuturi in incercarea de a sprijini creditarea.