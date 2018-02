O noua frana pentru creditare: BNR creste dobanda de politica monetara la 2,25%

Ziare.

"Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1%, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25% pe an de la 3% pe an incepand cu data de 8 februarie 2018", se arata intr-un comunicat de presa.BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Se da astfel un nou semnal pentru incurajarea economisirii si pentru descurajarea creditarii, care devine mai scumpa. Dobanda de politica monetara dobanda la care se imprumuta bancile la BNR si este un indicator important si pentru investitorii care cauta dobanzi cat mai mari pentru a-si investi banii la randamente cat mai mari.Avand in vedere majorarea ratei inflatiei din ultima perioada, decizia cresterii dobanzii de politica monetara era una asteptata de catre piata.In ianuarie, BNR a crescut rata dobanzii de politica monetara de la 1,75% la 2% pe an Dobanda de politica monetara a fost diminuata ultima data in luna mai 2015, cu 0,25 puncte, de la 2% la 1,75%, nivel minim istoric . Tot atunci au fost reduse si ratele RMO pentru pasivele in lei cu doua puncte procentuale, de la 10% la 8%.Cei noua membri actuali ai Consiliului de Administratie al bancii centrale, care ia cele mai importante decizii in materie de politica monetara, sunt guvernatorul Mugur Isarescu, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, viceguvernatorul Liviu Voinea, viceguvernatorul Eugen Nicolaescu, Marin Dinu, Daniel Daianu, Gheorghe Gherghina, Agnes Nagy si Virgiliu Stoenescu.Mugur Isarescu va sustine la ora 15:00 o conferinta de presa in care sa explice deciziile de azi ale BNR.