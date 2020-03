BNR reduce rata dobanzii de politica monetara la 2%, in urma epidemiei de coronavirus

Ziare.

Nivelul ratei dobanzii de politica monetara nu a mai fost schimbat din luna mai 2018.Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit vineri intr-o sedinta de urgenta si a adoptat pachetul de masuri.In actualul context intern si international si in baza informatiilor si analizelor privind evolutiile macroeconomice si financiare in continua schimbare, Consiliul de administratie al BNR a hotarat urmatoarele:incepand cu data de 23 martie 2020;- Ingustarea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la +/-0,5 puncte procentuale de la +/-1 punct procentual. Astfel,- Furnizarea de lichiditate institutiilor de credit prin intermediul operatiunilor repo (operatiuni reversibile cu titluri de stat) in vederea asigurarii functionarii fluente a pietei monetare si a altor segmente ale pietei financiare;in vederea consolidarii lichiditatii structurale din sistemul bancar care sa contribuie la finantarea in bune conditii a economiei reale si a sectorului public.In functie de evolutia situatiei, Consiliul de administratie se declara pregatit sa decida si reducerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si a celei aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit."Avand in vedere gradul ridicat de incertitudine al evolutiilor economice si financiare, Consiliul de administratie al BNR a hotarat, totodata, suspendarea calendarului sedintelor de politica monetara anuntat anterior, urmand ca sedintele pe probleme de politica monetara sa aiba loc ori de cate ori va fi necesar. Consiliul de administratie al BNR urmareste cu atentie evolutia situatiei, deciziile sale avand ca obiectiv asigurarea stabilitatii macroeconomice si buna functionare a sistemului bancar, a pietelor financiare in folosul populatiei si companiilor romanesti", precizeaza BNR.