Coface estimeaza o inflatie de 5% in primele 6 luni si o dobanda de politica monetara de 3% in 2018

Ziare.

com

Managerul Coface Romania spune ca BNR va creste dobanda de politica monetara pana la 3% in 2018."Probabil o sa fim pe la 4% in ianuarie (inflatia - n.red.) si efectul de baza cu reducerea accizei la combustibil care este valabil la inceput, iar apoi o sa se piarda si de la 4 la 5%, mergand pe inertia cresterii de consum, ecartul e foarte mic.In a doua jumatate a anului, temperarea cererii din scumpirea banilor si decelerarea cresterii salariilor si pierderea efectului de baza ar trebui sa tempereze ritmul de crestere, deci este o inflatie sezoniera cu mult efect de baza in spate", a aratat Iancu Guda, services director Coface Romania, intr-o conferinta de presa.La randul sau, Eugen Anicescu, Country Manager Coface Romania, a mentionat ca se observa si o crestere a preturilor la produsele de baza."Din perspectiva inflatiei observam o crestere a preturilor la produsele de baza. Toata aceasta crestere a salariilor se va traduce si in (cresteri ale preturilor - n.red.)... companiile deja stau la un nivel al profitabilitatii redus si vor fi nevoite sa transfere o parte din toate cresterile de costuri catre pret.Nu au destul timp pentru a se pregati si a inova sa se restructureze pentru a mentine preturile", a mai spus Anicescu.Amintim ca BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, dupa ce in ianuarie o crescuse de la 1,75% la 2% pe an