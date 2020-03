BNR anunta ca finantarea salariilor, pensiilor, cheltuielilor sociale e prioritara: In cazul unei cereri crescute, asiguram bancilor fluxuri neintrerupte de numerar

LIVE

In cazul unei cereri crescute din partea populatiei, BNR spune ca va asigura bancilor fluxuri neintrerupte de numerar pentru toate operatiunile, inclusiv cele de lichiditati pentru bancomate."BNR actioneaza si sustine in totalitate demersurile sistemului bancar, de sprijinire a persoanelor fizice si companiilor afectate de criza, prin modalitati adecvate, de la caz la caz, de usurare a ratelor la creditele in curs si de facilitare a accesului la noi linii de finantare. BNR pregateste modificari adecvate ale regulamentelor bancare prudentiale, in concordanta cu recomandarile europene si internationale pentru aceasta perioada, urmarind, totodata, si mentinerea in limite acceptabile a bonitatii institutiilor financiare si a clientilor nebancari (companii si populatie)", se arata intr-un comunicat al BNR.In contextul evenimentelor recente cauzate de noul coronavirus 2019 (COVID-19), Banca Nationala a Romaniei (BNR) precizeaza ca a intreprins un set de masuri pentru a sprijini eforturile autoritatilor publice si ale sistemului bancar de a limita efectele crizei asupra economiei nationale.In primul rand,, in vederea desfasurarii, in conditii normale, a tranzactiilor comerciale si financiare, indiferent de evolutia situatiei cauzate de pandemie.De asemenea, BNR monitorizeaza si analizeaza permanent evolutiile interne si internationale, precum si impactul pandemiei de COVID-19 asupra pietelor financiare si economiei nationale, fiind pregatita sa asigure stabilitatea necesara in conditiile date, precum si lichiditatea sistemului bancar, pentru buna functionare a finantelor publice si a economiei reale.In cazul unei cereri crescute din partea populatiei, BNR subliniaza ca va asigura bancilor fluxuri neintrerupte de numerar pentru toate operatiunile, inclusiv cele de lichiditati pentru bancomate. Clientii bancari au acces deplin la banii disponibili in conturile lor, indiferent ca aleg sa retraga sume de la ATM-uri, sa opereze tranzactii bancare sau, daca este necesar, sa se deplaseze la sucursalele si agentiile bancilor.Pentru a evita, totusi, contactul fizic direct si deplasarile care nu sunt urgente, BNR recomanda efectuarea operatiunilor bancare, pe cat posibil, prin intermediul mijloacelor moderne de plata disponibile, precum cardurile sau platile online.Potrivit sursei citate, in aceasta perioada, cele mai multe institutii financiare au luat mai multe decizii pentru a proteja sanatatea clientilor si a angajatilor, asigurand in acelasi timp continuitatea operationala a activitatii. Aceste masuri sunt in concordanta cu indicatiile autoritatilor publice de a respecta distantarea sociala si izolarea preventiva, tinand cont de circumstantele actuale exceptionale, mentioneaza banca centrala.