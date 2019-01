Suciu (BNR): Pana sa mearga guvernatorul la comisii, Zamfir sa raspunda la acuzatia de abuz in serviciu

Ziare.

com

"Inca nu este o decizie. Dar invitatia care a venit la BNR este semnata de dl Zamfir in calitate de presedinte al Comsiei Economice, iar din partea Comisiei Finante Banci este aceeasi semnatura, a dlui Zamfir, care nu reprezinta comisia care ocupa direct de BNR.Asa ca pana sa mearga BNR la vreo comisie in care sa vorbeasca de asa-zise abuzuri, ar trebui ca raspunda dansul la acuzatia de abuz in serviciu, pe care a ridicat-o un senator membru al Comisiei de Finante Banci, pentru ca nu a respectat procedura de convocare.In plus, in spatiul public, dl Zamfir acuza BNR de o asa-zisa manipulare a ROBOR, un non subiect, o tema falsa la care BNR a dat toate detaliile. Inainte de orice, trebuie clarificate toate aceste chestiuni din partea expeditorului invitatiei, si sa nu se creeze asteptari nerealiste. BNR este deschisa la un dialog clar si onest, dar in acest context risca sa creeze mai multa confuzie", a spus Dan Suciu.Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia Economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul a prezentat o serie de documente cu date despre ROBOR si cu declaratii ale guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. De asemenea, acesta a vorbit despre un raport al unei investigatii a Consiliului Concurentei, inceputa in 2008 si incheiata in 2011.Parlamentarul a mai solicitat Bancii Nationale a Romaniei (BNR) sa opresca mecanismul artificial de calculare a ROBOR.Oficialii BNR au apreciat acuzatiile aduse de catre senatorul Daniel Zamfir si avocatul Gheorghe Piperea ca fiind fara fundament, bazate pe neadevaruri si neintelegeri grave legate de implicarea BNR in pietele financiare interbancare, si ca nu exista nicio justificare rationala de a raspunde afirmativ solicitarii domnului senator Daniel Zamfir pentru a anula sau schimba regulamentul de functionare a pietei.Senatorul Florin Citu a declarat, saptamana trecuta, ca invitatia lansata de Daniel Zamfir guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, nu este oficiala, nerespectand Regulamentul Senatului."Domnule guvernator Mugur Isarescu, eu senatorul Florin Citu, membru in Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului, va anunt ca invitatia pe care v-o face domnul inginer Zamfir, specialist ocazional in finante si banci, pe la toate televiziunile pe unde se duce, nu este oficiala pentru ca nu respecta regulamentul Senatului.Nu toate ideile domnului inginer Zamfir se materializeaza automat in demeresuri oficiale. Doar cele care sunt propuse spre aprobare membrilor comisiei si apoi votate de membrii comisiei", a transmis Florin Citu."Cum nu este cazul acestei invitatii, puteti sa o ignorati si sa considerati ca a facut un abuz in serviciu", a adaugat senatorul.