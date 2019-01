Adrian Vasilescu: De la bugetul de stat spre BNR nu vine niciun leu

Ziare.

"Contributorii nu platesc salariile la Banca Nationala. Banca Nationala are o singura legatura cu bugetul Romaniei: plateste 80% din profit in impozit, plateste impozite pe salariile din Banca Nationala, taxe pe valoarea adaugata pentru toate achizitiile si pentru tot ceea ce face. Deci, fluxul de bani este de la Banca Nationala spre buget si de-acolo spre Banca Nationala nu vine niciun singur leu", a afirmat Adrian Vasilescu, intr-o emisiune la Antena 3.Consilierul Bancii centrale a adaugat ca un avocat sau un consultant nu poate sa aiba expertiza pe Banca Nationala."Nu intamplator am zis ca operatiunile din Banca Nationala sunt ca si operatii pe creier. Ar fi ca si cum m-as trezi eu dimineata sa fac comentarii cum se fac operatiile pe creier la Spitalul Baltasar Arsenie sau la Spitalul Elias. (...) Aici este, totusi, un domeniu ultra si strict specializat. Nu putem sa facem abstractie de aceasta realitate", a subliniat Vasilescu.Consilierul BNR a sustinut, sambata, in aceeasi emisiune, ca daca institutia ar interveni pentru a opri devalorizarea leului, trend pe care moneda nationala a intrat de la inceputul acestui an, atunci ROBOR poate ajunge si pana la 7% . In prezent, acest indice este de 3-3,3% pentru principalii indici, cei luati in calcul la calcularea creditelor.