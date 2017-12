BNR obliga PSD sa furnizeze rapoarte despre platile externe. Niciun alt partid nu face acest lucru

Ziare.

PSD a reactionat si acuza BNR de imixtiune in treburi interne, precizand ca nu intelege de ce este singurul partid care trebuie sa faca acest lucru.Trezorierul PSD a spus pentru Digi24 ca raportarile au avut un termen limita (luna aprilie) si ca nu intelege de ce BNR continua solicitarile, mai ales ca PSD e singurul partid din tara care face aceste raportari."Nu stiu ce vor sa inteleaga din aceste raportari. Este o imixtiune in bucataria proprie a unui partid parlamentar din Romania. Au invocat o transparentizare printr-o lege, prin care Institutul National de Statistica poate avea acces in mod aleatoriu la astfel de informatii. In opinia noastra, nu sta in picioare, dar nu avem nimic de ascuns", a spus Mircea Draghici, trezorier PSD.In apararea sa, BNR precizeaza ca este autorizata pentru a colecta astfel de informatii statistice si ca persoanele juridice publice si private sunt obligate sa le furnizeze.Secretarul general al PNL sustine ca "legea nu prevede niciun fel de informare sau corespondenta intre BNR si partidele politice" si ca nu stie de ce BNR a cerut PSD aceste rapoarte.Citeste si avertismentul unui economist: PSD vrea o BNR subjugata politic ca sa ascunda dezastrul economic. E o situatie care ne afecteaza pe toti!