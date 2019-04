BNR: Schimbarile la OUG 114 evita daune foarte mari pentru economie, dar in continuare sunt probleme

Ce s-a modificat in OUG 114

Ziare.

com

CA al BNR a discutat, in sedinta de politica monetara din 2 aprilie, a carei minuta a fost publicata marti, pe langa alte subiecte, modificarile recente aduse unor acte normative ce vizeaza sectorul bancar si implicatiile acestora asupra politicii monetare."Potrivit opiniei unanime, schimbarile aduse OUG 114/2018 evita daune foarte mari pentru economie si satisfac cele trei cerinte formulate de membrii Consiliului asa cum au fost inaintate Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala (CNSM - n.red.) si in discutii cu Guvernul. Noile prevederi complica insa, in ansamblul lor, transmisia monetara, cu implicatii asupra cadrului general al politicii monetare", precizeaza minuta citata.In acest context, unii membrii ai Consiliului au subliniat "nevoia ca bancile comerciale sa practice dobanzi mai mari la depozite"."S-a apreciat de catre unii membri ai Consiliului ca, date fiind conditiile macroeconomice si riscurile interne si externe, este necesara o intarire a conditiilor monetare; s-a agreat ca abordarea potrivita in actualul context o constituie controlul strict asupra lichiditatii de pe piata monetara", mai arata minuta sedintei de politica monetara din 2 aprilie.In plus, membrii CA ai BNR au subliniat, din nou, "necesitatea unui mix echilibrat de politici macroeconomice", deoarece acest mix ar evita "o supraimpovarare a politicii monetare, cu efecte indezirabile in economie"."Totodata, s-a reiterat importanta unui dozaj si a unei cadente adecvate de ajustare a conduitei politicii monetare, din perspectiva ancorarii anticipatiilor inflationiste si a mentinerii ratei anuale a inflatiei pe traiectoria evidentiata de cea mai recenta prognoza pe termen mediu a BNR, in conditii de protejare a stabilitatii financiare", scrie in minuta citata.Rata anuala a inflatiei a crescut la 3,32% in ianuarie si la 3,83% in februarie 2019, de la 3,27% in decembrie 2018, urcand deasupra intervalului de variatie al tintei si peste valoarea prognozata."Toate componentele majore ale IPC au inregistrat cresteri peste asteptari, determinante pentru accelerarea inflatiei fiind insa, in principal, evolutia preturilor legumelor si fructelor si, in secundar, dinamica pretului produselor din tutun si cea a componentei de baza a inflatiei", au mai aratat reprezentantii BNR.In sedinta din 2 aprilie, CA al BNR a hotarat sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5%/an. In plus, Banca centrala a mentinut rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,5%/an si rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,5%/an, precum si a pastrat nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Aceste niveluri ale dobanzii au fost stabilite in sedinta de politica monetara din 7 mai 2018, incepand cu 8 mai 2018 si fiind mentinute in urmatoarele sase sedinte de politica monetara - din 4 iulie 2018, din 6 august 2018, din 3 octombrie 2018, din 6 noiembrie 2018, din 8 ianuarie 2019 si din 7 februarie 2019. Nivelurile actuale ale RMO aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit sunt de 8%. Pentru rezervele in lei, nivelul a fost stabilit incepand cu 24 mai 2015, iar pentru cele in valuta incepand cu 6 mai 2017.OUG nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata la data de 29 martie in Monitorul Oficial nr. 245, cele mai multe modificari facandu-le in OUG 114/2018.Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, respectiv fara numerar, creditele pentru autoritatile publice, titlurile de stat si creditele pentru programele guvernamentale (Prima Casa etc.), sunt de: 0,4% pe an, pentru bancile care detin o cota de piata mai mare sau egala cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piata mai mica de 1%. Noile prevederi se aplica pentru taxa datorata de banci incepand cu acest an. Bancile pe pierderi nu achita noua taxa, taxa nu poate depasi profitul bancii si este deductibila.Pentru anul 2019, pentru fiecare banca, rata este redusa proportional pana la 0%, daca se ating urmatoarele tinte: creste creditarea cu 8%, diminueaza diferenta dintre dobanda la credite si cea la depozite cu 8% si aceasta din urma diferenta este de 4 puncte procentuale. Mai exact, taxa nu se datoreaza si nu se declara la nivelul primului semestru in urmatoarele situatii: daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; sau daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda, sau daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.Noul act normativ modifica modul in care este calculata rata pentru creditele in lei cu dobanda variabila, incepand cu data de 2 mai 2019, respectiv introduce un nou indice - se aplica creditelor acordate consumatorilor dupa aceasta data, precum si refinantarii creditelor acordate consumatorilor aflate in derulate la aceasta data. In plus, noul act normativ prevede ca aceasta modificare poate fi aplicata si creditelor in derulare, daca banca si clientul ajung la o intelegere in aceasta privinta - "cu acordul partilor formalizat prin act aditional la contractul de credit"."Pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului.Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator", mai arata noile modificari.