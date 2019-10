Leonardo Badea a demisionat de la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara

Ziare.

Demisia intra in vigoare vineri, iar interimatul va fi preluat de Doina Dascalu, in prezent prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara. Oficialii ASF ne-au precizat ca Parlamentul a fost deja instiintat de demisia lui Leonardo Badea."Parlamentul a fost notificat ca domnul Badea si-a dat demisia din functia de presedinte al ASF si dumnealor trebuie sa urmeze procedurile legale pentru numirea unui noi presedinte", au spus oficialii ASF.La inceputul lunii iulie, Parlamentul reunit in sesiune extraordinara a votat cu majoritate de voturi ca Mugur Isarescu sa ramana si pentru cel de-al 7-lea mandat consecutiv la sefia BNR . Isarescu a intrat in Cartea Recordurilor inca din 2009, ca fiind guvernatorul care a stat cel mai mult la conducerea unei banci centrale.Tot atunci a fost votata si noua conducere BNR: Florin Georgescu (PSD) pentru functiile de prim-viceguvernator al BNR si vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Leonardo Badea (PSD) si Eugen Nicolaescu (PNL) pentru a fi membru ai Consiliului de Administratie si respectiv viceguvernator al BNR, si Gheorghe Gherghina (PSD), Cristi Popa (USR), Dan Radu Rusanu (ALDE), Virgil Stoenescu (PNL), Balint Csaba (UDMR), pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al BNR.I.O.