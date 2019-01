Rezervele BNR au crescut cu peste 500 de milioane de euro, in decembrie. De unde vine suma uriasa si pentru ce ar putea fi folosita

Ziare.

Mai exact, in 30 noiembrie, rezervele valutare erau de 32,531 miliarde de euro, cu 162 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 octombrie, potrivit datelor BNR.In decembrie, au fost intrari de 1,64 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice (inclusiv suma rezultata din emisiunea de obligatiuni pe piata interna a Ministerului Finantelor Publice in valoare nominala de 251,5 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene si altele.Totodata, au fost iesiri de 1,106 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta si altele.Surse din BNR au explicat, anterior, ca este nevoie ca rezervele de valuta sa fie in permanenta mari deoarece acest nivel ridicat permite protejarea monedei nationale impotriva atacurilor speculative.Economistii n-au cazut, insa, de acord, asupra unui nivel optim la care sa fie mentinuta aceasta rezerva. In conditiile in care rezerva creste prea mult, BNR ar putea fi suspectata ca "pune la ciorap", ascunzand posibile probleme ale economiei. Daca rezerva scade prea mult, pe de alta parte, nu ofera protectie impotriva atacurilor speculative si nici nu permite contractarea de imprumuturi consistente.BNR anunta ca, in paralel, rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3,735 miliarde de euro, potrivit BNR.