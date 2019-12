Rezervele valutare administrate de BNR au scazut cu peste un miliard de euro in noiembrie

Ziare.

Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv, noi niveluri record pentru euro. Cel mai mare nivel anuntat de BNR a fost 4.7808 lei , in data de 21 noiembrie.Totodata, miercuri 27 noiembrie, euro a crescut pe piata interbancara si a depasit nivelul de 4,8 lei, stabilind astfel un nou nivel record. Bancile comerciale vindeau euro, atunci, si cu 4,9 lei."La 30 noiembrie 2019, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33.817 milioane euro, fata de 34.908 milioane euro la 31 octombrie 2019", a anuntat BNR, luni.In cursul lunii au avut loc intrari de 1,891 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice (inclusiv sumele rezultate din emisiunile de obligatiuni pe piata interna in valoare nominala totala de 671 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene si altele.Totodata, au fost iesiri de 2,982 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta (inclusiv rambursarea emisiunii de obligatiuni denominata in euro a Ministerului Finantelor Publice, in suma de 1,573 miliarde euro) si altele.Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 4,411 miliarde euro.Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 30 noiembrie 2019 au fost de 38,228 miliarde euro, fata de 39,400 miliarde euro la 31 octombrie 2019.Platile scadente in luna decembrie 2019 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 151 milioane euro.