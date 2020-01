A fost demis, dar primeste compensatii de peste 60 de milioane de dolari

Ziare.

com

Aceasta primeste 62 de milioane de dolari, reprezentand compensatii si prestatii de pensie, dar nu va primi indemnizatie de concediere.In noiembrie, Boeing anunta ca Muilenburg a renuntat in mod voluntar la bonusul sau pe 2019 si la actiunile cu care ar fi trebui sa fie recompensat. In 2018, el a beneficiat de bonusuri si actiuni in valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari.Pe langa cei 62 de milioane de dolari reprezentand compensatii si prestatii de pensie, Muilenburg detine optiuni pentru actiuni in care a investit in 2013, a precizat Boeing. La pretul de la inchiderea sedintei bursiere de vineri, actiunile detinute de seful demis al Boeing valoreaza 18,5 milioane de dolari.Presedintele Boeing, David Calhoun, va ocupa functiile de director general si presedinte incepand din data de 13 ianuarie 2020.Din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX, cel mai bine vandut model al constructorului american, au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Grupul aeronautic american spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul acestui an dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor, dar la inceputul lunii decembrie Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX inainte de 2020.Din cauza problemelor cu 737 MAX, livrarile de avioane Boeing s-au redus la jumatate. In perioada ianuarie-noiembrie 2019, Boeing a livrat 345 de avioane, fata de 704 avioane in aceeasi perioada a anului trecut. Comparativ, rivalul european Airbus a livrat un numar de 725 de avioane in primele 11 luni ale anului trecut.