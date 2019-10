Avioanele Boeing 737 MAX nu vor zbura in Europa inainte de 2020

Ziare.

Potrivit directorului AESA, Patrick Ky, ridicarea interdictiei pentru avioanele Boeing 737 MAX in Europa va depinde de zborurile de incercare efectuate de pilotii europeni, care conform calendarului actual sunt prevazute a avea loc la mijlocul lunii decembrie.Patrick Ky a refuzat sa se pronunte asupra calendarului deciziilor Agentiei federale americane din domeniul aviatiei (FAA), insa a prognozat ca nu va exista un decalaj mai mare de cateva saptamani, intre ridicarea interdictiilor de zbor pe ambele maluri ale Atlanticului, transmite Reuters.Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS - Manoeuvering Characteristics Augmentation System) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Producatorul aeronautic american Boeing spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul acestui an, dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor."Dupa parerea mea, acest lucru va avea loc la inceputul anului urmator, daca totul se va derula cu bine. Din ceea ce stim in prezent, intentionam ca zborurile de incercare sa aiba loc la mijlocul lunii decembrie, ceea ce inseamna ca o decizie de reintrare in serviciu va fi luata in ianuarie in ceea ce ne priveste", a declarat Patrick Ky vineri seara.Directorul EASA a adaugat ca aceasta reintroducere in serviciu va fi coordonata pe cat posibil cu FAA, insa cele doua agentii au proceduri diferite, in special in ceea ce priveste consultarile. "In consecinta, este posibil sa avem un decalaj de cateva saptamani, dar nu vorbim de sase luni. Vorbim de o intarziere care, daca se va produce, va fi cauzata in principal de aspectele tehnice ale procedurilor administrative", a spus Patrick Ky.Aceste declaratii au fost facute inainte de aparitia in presa a unor schimburi de mesaje interne care au avut loc in anul 2016 intre pilotii Boeing , care au ridicat noi semne de intrebare cu privire la calendarul reluarii zborurilor avioanelor 737 MAX.In data de 13 martie, Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX , in urma tragediei aviatice produse in Etiopia.Compania TAROM a anuntat atunci ca directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu afecteaza TAROM, pentru ca aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate de intre in constructie la finalul anului 2021