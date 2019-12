Boeing ar putea opri productia de 737 MAX, dupa cele doua prabusiri si o decizie nefavorabila

Ziare.

Potrivit sursei, Consiliul director de la Boeing a inceput, duminica, la Chicago o reuniune care va dura doua zile, iar un anunt cu privire la modificarea ritmului de productie a avioanelor 737 MAX ar putea fi facut luni seara.Separat, cotidianul Seattle Times a publicat un articol potrivit caruia boardul Boeing analizeaza o propunere vizand chiar oprirea temporara a productiei avioanelor 737 MAX. Sursa citata de Reuters sustine ca o oprire temporara a productiei este mai probabila decat o noua reducere a ritmului de productie, dar este posibil sa mai dureze cateva saptamani pana cand productia va fi oprita.Intr-un comunicat de presa difuzat duminica, Boeing a informat ca "va continua sa evalueze deciziile de productie pe baza timpului si conditiilor cu privire la revenirea in serviciu, care sunt bazate pe aprobarile organismelor de reglementare".Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX, cel mai bine vandut model al constructorului american, au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Din cauza problemelor cu 737 MAX, livrarile de avioane Boeing s-au redus la jumatate. In perioada ianuarie-noiembrie 2019, Boeing a livrat 345 de avioane, fata de 704 avioane in aceiasi perioada a anului trecut. Comparativ, rivalul european Airbus a livrat un numar de 725 de avioane in primele 11 luni ale acestui an.In data de 13 martie, Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse in Etiopia. Compania TAROM a anuntat atunci ca directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu afecteaza TAROM, pentru ca aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate de intre in constructie la finalul anului 2021.