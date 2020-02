Boeing nu a primit nicio comanda in ianuarie, pentru prima oara din 1962

Ziare.

Producatorul american de avioane a mai anuntat ca luna trecuta a livrat numai 13 avioane. In urma cu un an, Boeing a primit in ianuarie 45 de comenzi, dupa excluderea anularilor, si a livrat 46 de avioane.Majoritatea clientilor Boeing evita sa plaseze comenzi noi pentru 737 MAX pana cand avionul va primi aprobarea autoritatilor de reglementare pentru reintrarea in serviciu, astfel ca Boeing ramane in urma constructorului european de aeronave Airbus si inregistreaza pierderi lunare uriase, transmite Reuters.Airbus a raportat luna trecuta cele mai multe comenzi brute din ultimii 15 ani, de 296 de avioane, respectiv 274 de comenzi nete dupa anulari.Boeing a inregistrat in 2019 cel mai prost an din ultimele decenii in privinta comenzilor, din cauza crizei 737 MAX care a dus in ianuarie la prima oprire a productiei avioanelor 737 din ultimii 20 de ani si la plecarea din functie a directorului general Dennis Muilenburg, in decembrie.Compania a continuat sa amane termenul la care considera ca avioanele MAX vor putea din nou sa zboare, ceea ce inseamna ca nu poate sa livreze avioane clientilor si sa fie platita. Acest fapt provoaca pierderi de ordinul miliardelor de dolari atat Boeing, cat si furnizorilor grupului.Operatorii aerieni au fost obligati la randul lor sa retraga avioanele 737 MAX din programele de zbor pana la jumatatea anului 2020, provocand anularea a mii de curse.Datoriile Boeing s-au dublat la 27,3 miliarde de dolari in 2019 si continua sa creasca, in timp ce compania plateste despagubiri atat operatorilor aerieni, cat si furnizorilor si se judeca in instanta cu victimele accidentelor si plateste salariile angajatilor.Fitch Ratings anticipeaza ca datoriile Boeing vor urca la 32-34 de miliarde de dolari, dupa ce vor continua sa creasca in primele doua trimestre din 2020.