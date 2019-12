Boeing suspenda productia avioanelor 737 Max - cum vor fi afectati angajatii

Ziare.

Actiunile companiei au incheiat tranzactiile de luni in scadere cu peste 4%, in urma aparitiei primelor informatii ca Boeing ar putea opri productia avioanelor 737 Max , iar declinul s-a accentuat cu inca 0,67%, dupa inchiderea sedintei de tranzactionare, reactionand la anuntul oficial, informeaza CNN.Avioanele 737 Max au fost consemnate la sol in luna martie, dupa doua accidente fatale, un avion al Lion Air care s-a prabusit in Marea Java in octombrie 2018, si un avion al Ethiopian Airlines, in apropiere de Addis Ababa, in luna martie, in urma carora au murit 346 de oameni. Revenirea in circulatie a avioanelor 737 Max s-a dovedit extrem de dificila, provocand Boeing probleme financiare si de reputatie majore.Comenzile pentru 737 Max au incetat pana luna trecuta, cand Boeing a primit primele comenzi de la consemnarea la sol, un total de 30 de aeronave. Intre timp, compania a continuat sa produca avioane, in speranta unei recertificari rapide din partea autoritatilor de reglementare din intreaga lume.In prezent, acest proces, care a intampinat numeroase obstacole, a fost amanat pentru 2020, iar Boeing are in stoc circa 400 de avioane. Compania a anuntat ca incertitudinile legate de viitorul 737 Max au obligat-o sa ia masura drastica sa opreasca productia si sa se concentreze pe livrarea avioanelor deja produse."Consideram ca aceasta decizie este mai putin perturbatoare pentru mentinerea sistemului de productie pe termen lung si pentru sanatatea lantului de aprovizionare", a transmis compania.Pana saptamana trecuta, Boeing inca spera sa obtina certificarea pentru revenirea avioanelor in serviciu inainte de sfarsitul anului. Dar administratorul Administratiei Federale pentru Aviatie, Stephen Dickson, a anuntat ca nu exista sanse ca acest proces sa fie finalizat pana la sfarsitul acestui an.Boeing anuntase deja ca va dura cel putin pana in 2021 sa livreze toate avioanele fabricate dupa consemnare, pentru ca operatorii aerieni nu pot accepta dintr-o data, logistic si financiar, sute de avioane noi. Autoritatile de reglementare trebuie la randul lor sa inspecteze fiecare avion, ceea ce mareste intarzierea.Deocamdata, Boeing a anuntat ca nu anticipeaza ca va fi nevoita sa concedieze sau sa trimita angajati in concedii fara plata. Muncitorii afectati fie vor continua activitatile legate de 737, fie vor fi redistribuiti altor echipe de lucru.Boeing va oferi informatii financiare legate de suspendarea productiei atunci cand va raporta rezultatele financiare pentru ultimele trei luni ale anului 2019.Oprirea livrarilor de avioane incepand din luna martie a fost o sursa majora de cheltuieli pentru Boeing, care obtine majoritatea veniturilor dupa livrarea aeronavelor. In acelasi timp, oprirea productiei va reduce cheltuielile companiei, chiar daca Boeing va trebui ulterior sa plateasca clientilor miliarde de dolari pentru a-i despagubi pentru costurile provocate de consemnarea la sol a aparatelor 737 Max."Prioritatea noastra este revenirea in siguranta in serviciu a 737 Max. Stim ca procesul de aprobare a revenirii in serviciu a 737 Max si stabilirea cerintelor corespunzatoare pentru trainingul oferit trebuie sa fie extraordinar de exacte si solide, pentru a asigura ca autoritatile de reglementare, clientii si calatorii vor avea incredere in actualizarile aduse 737 Max...Ramanem dedicati sustinerii acestui proces", a aratat Boeing.