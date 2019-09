Cat va plati Boeing famillilor victimelor din accidentele 737 Max

Ziare.

com

Banii provin dintr-un fond de asistenta de 50 de milioane de dolari, anuntat de Boeing in luna iulie, transmite BBC News.Fondul a inceput sa accepte cereri, care trebuie depuse inainte de 2020.Avocatii familiilor victimelor, dintre care multe au dat Boeing in judecata, au respins fondul drept un artificiu de publicitate."144.000 de dolari nici macar nu se apropie de a compensa niciuna dintre familiile noastre sau oricare alta familie. Nu este o suma care sa multumeasca familiile. Familiile vor raspunsuri", a declarat Nomaan Husain, un avocat din Texas care reprezinta 15 dintre familii.Aeronavele 737 Max sunt consemnate la sol din luna martie, iar anchetatorii evalueaza siguranta acestora, in urma accidentelor fatale din Indonezia si Etiopia, in care peste 340 de oameni si-au pierdut viata.In luna iulie, Boeing a alocat 100 de milioane de dolari familiilor si comunitatilor afectate de prabusiri.Ulterior, compania a anuntat ca jumatate din aceasta suma va fi rezervata pentru plati directe catre familii, iar cealalta jumatate pentru programe de educatie si de dezvoltare destinate comunitatilor afectate.Robert A Clifford, avocatul coordonator care reprezinta Ethiopian Airlines in litigiul referitor la prabusirea zborului 302, spune ca lipsa detaliilor la momentul anuntului initial sugereaza ca Boeing a considerat fondul, in primul rand, un mijloc prin care sa distraga atentia de la problemele de siguranta.Membrii familiilor, dintre care multi ar dori ridicarea unor monumente, continua sa intrebe cum intentioneaza compania sa cheltuiasca restul de 50 de milioane de dolari, a adaugat acesta."Unul dintre lucrurile cele mai dificile intr-un astfel de dezastru este ca familiile nu primesc nimic inapoi", a spus Clifford.Directorul general al Boeing, Dennis Muilenberg, a apreciat intr-un comunicat ca crearea acestui fond pentru compensarea familiilor este "un pas important" in eforturile companiei de a ajuta rudele oamenilor care au murit in prabusirea avioanelor Boeing 737 Max 8.Participarea la acest fond este voluntara.Famillile care solicita sa fie despagubite prin acest fond nu vor fi obligate sa renunte la dreptul de a intenta procese separate impotriva Boeing, a declarat Kenneth R Feinberg, administrator la fondul de asistenta financiara, care a coordonat distribuirea banilor pentru victimele atentatelor de la 11 septembrie.