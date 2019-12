Congresul american a primit documente foarte ingrijoratoare despre Boeing 737 MAX

Ziare.

com

Boeing a trimis documentele "tarziu in cursul serii" de luni, la doar cateva ore dupa anuntul demisiei imediate a directorului sau executiv, Dennis Muilenburg, a precizat asistentul comisiei.Aceasta desfasoara in prezent o ancheta cu privire la 737 MAX, consemnat la sol incepand de pe 13 martie in urma a doua grave accidente aviatice.Consilierul nu a precizat daca documentele se refereau la situatia de dinainte sau de dupa accidentele in care au fost implicate aeronave 737 MAX ale companiilor Lion Air si Ethiopian Airlines, la 28 octombrie 2018 si, respectiv, 10 martie 2019.El a mentionat ca Boeing a transmis din proprie initiativa documentele, al caror continut nu a fost dezvaluit."Personalul continua sa examineze aceste dosare, dar, la fel ca alte dosare dezvaluite anterior de Boeing, ele par sa arate un tablou foarte ingrijorator despre doua preocupari exprimate de angajatii Boeing, despre angajamentul companiei privind securitatea, si eforturile anumitor angajati pentru a se asigura ca proiectele de productie ale Boeing nu sunt periclitate de agentiile de reglementare sau de altii", a explicat el.Multiplele anchete desfasurate in Indonezia si Etiopia au pus in cauza functionarea sistemului automat de stabilizare in zbor, menit sa impiedice intrarea avionului in picaj, denumit MCAS (Manoeuvering Characteristics Augmentation System).Ele au scos la iveala si alte deficiente ale constructorului, inclusiv in informarea pilotilor.In SUA, anchetele unor comisii parlamentare au pus in evidenta o relatie foarte stransa intre Boeing si autoritatea federala aviatica FAA, care a lasat in seama constructorului parti intregi ale procesului de certificare a aparatului 737 MAX.Luni, Boeing a anuntat demisia lui Dennis Muilenburg , criticat vehement pentru modul in care a gestionat criza."Inlaturarea lui Dennis Muilenburg era asteptata de mult timp", a reactionat Peter DeFazio, presedintele Comisiei pentru Transporturi."Sub conducerea sa, o companie admirata multa vreme a luat un anumit numar de decizii devastatoare, ce sugereaza ca profitul era prioritar fata de securitate", a comentat DeFazio.