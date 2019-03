Legatura dintre prabusirile Boeing si blocajul administratiei SUA din vina lui Trump

Avertismente privind shutdown-ul

Amintim ca, in ultimele sase luni, doua avioane Boeing 737 Max 8 s-au prabusit, unul in Indonezia si celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice.In timp ce Administratia Federala a Aviatiei din Statele Unite ale Americii (FAA) a transmis ca avioanele Boeing 737 Max 8 sunt "apte de zbor", compania a precizat ca lucra, de cateva luni, la o actualizare de software pentru aceste aeronave.Un singur lucru este cert: ambele aeronave - modele noi ale Boeing - au avut o calatorie scurta, dar haotica, miscandu-se brusc in sus si apoi in jos, fiind marcate de o "viteza verticala instabila", inainte de a se prabusi.Precizam ca mai multe tari au consemnat la sol acest model de avion.In ce priveste accidentul aviatic din octombrie 2018, anchetatorii au stabilit ca un parametru eronat al senzorilor a fortat un "mecanism de siguranta" sa trimita avionul in mare, chiar daca pilotii se straduiau sa il mentina in aer. Toti cei 189 de oameni aflati la bord au murit.Dupa acest accident, Boeing a lansat un buletin de informare care le arata companiilor aeriene ce au de facut in cazul in care senzorii dadeau eroare din nou.Tot dupa accident, FAA a lansat o noua "directiva privind navigabilitatea" pentru operatorii americani ai avioanelor Boeing 737 modelele 8 si 9, avertizand ca exista o "caracteristica nesigura" pentru acestea si oferind echipajelor de zbor "proceduri de stabilizare orizontala pe care trebuie sa le urmeze in anumite conditii".Totusi, un upgrade al software-ului era asteptat in luna ianuarie, potrivit unor rapoarte citate de Quartz Insa acestea au fost amanate pentru luna aprilie, potrivit Wall Street Journal, din cauza unor "provocari", "diferente de opinie" intre oficiali federali si oficiali de la Boeing, dar si din cauza shutdown-ului de 35 de zile din SUA, timp in care lucrarile la software au fost oprite.Ramane totusi de vazut daca un update la software ar fi putut preveni accidentul aviatic de duminica. In timpul blocajului guvernamental din SUA, cel mai lung din istoria tarii, activitatile FAA, considerate cruciale, inclusiv controlul traficului aerian si supravegherea sigurantei, au continuat, desi angajatii implicati nu au fost platiti. Multe alte activitati au fost sistate.Au existat mai multe avertizari privind faptul ca oprirea anumitor activitati ale Administratiei pentru Securitatea Transportului si ale FAA este periculoasa.Astfel, FAA l-a avertizat pe Trump, intr-o scrisoare din 2 ianuarie, precizand in mod clar ca supravegherea activitatilor de productie s-a oprit sau a fost "redusa semnificativ"."De exemplu, la Administratia Federala a Aviatiei (FAA) sunt mai putini inspectori de siguranta decat cei necesari pentru a asigura ca infrastructura de control al traficului aerian se desfasoara la nivelul maxim de performanta.Exista, de asemenea, activitati de supraveghere a productiei aeriene si a aeronavelor care sunt oprite sau sunt reduse semnificativ. Aceste inspectii privind siguranta si supravegherea vor permite, eventual, introducerea unor aspecte de siguranta care pun in pericol echipajele pasagerilor si companiilor aeriene", se arata in document.Pilotii au mai tras un nou semnal de alarma in 10 ianuarie, tot intr-o scrisoare adresata presedintelui Donald Trump, dar si lui Nancy Pelosi (membra a Partidului Democrat si presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA)."Majoritatea personalului FAA care atesta siguranta aeronavelor nu lucreaza, iar sistemele de raportare si supraveghere au fost suspendate. Acest lucru este esential pentru rezolvarea problemelor identificate. Blocajul obliga companiile sa intarzie aparitia produselor in piata si afecteaza si importurile, exporturile...Asta va incetini introducerea de noi produse si tehnologii, iar consecinta va fi ca liniile aeriene nu vor putea sa adauge noi avioane in flota lor, ceea ce ar putea avea ca rezultat anularea zborurilor.Certificarea si lucrul la directivele privind navigabilitatea legate de siguranta sunt reduse in timpul blocajului si avioanele care au fost livrate companiilor aeriene sunt in asteptare", se arata in a doua scrisoare.