Noi probleme pentru Boeing: Mesaje intre piloti referitoare la siguranta avioanelor 737 MAX au ajuns in presa

Publicarea mesajelor a dus la scaderea actiunilor Boeing, la solicitarea de catre autoritatile de reglementare a unor explicatii imediate si la noi cereri din partea Congresului pentru schimbarea conducerii Boeing.Intr-un transcript al mesajelor instant intre doi angajati ai Boeing, pilotul sef pentru teste tehnice al companiei la momentul respectiv, Mark Forkner, a afirmat ca asa-numitul sistem anti-blocare MCAS al avioanelor 737 MAX a devenit de necontrolat in timpul unei simulari de zbor. Functionarea incorecta a acestui sistem a provocat prabusirea celor doua aeronave, in Indonezia si Etiopia.Forkner a scris intr-unul dintre mesaje: "Practic am mintit autoritatile de reglementare (fara sa stiu)". Celalalt angajat a raspuns ca "nu a fost o minciuna, nimeni nu ne-a spus ca a fost cazul" unei probleme la MCAS.Forkner a raspuns la scurt timp: "Admitand ca nu m-as pricepe pe pilotaj, tot este ceva iesit din comun". La un moment dat, Forkner a afirmat "sunt inca unele probleme fundamentale" in simulare.Forkner si colegul sau au facut referire la problemele tehnice ale simulatorului, despre care unul dintre fostii pilotii de testare ai Boeing a spus ca ar fi contribuit intr-un fel la observatiile lui Forkner si la concluziile referitoare la comportamentul MCAS.Mesajele furnizate Reuters de niste surse par sa fie primele observatii publice potrivit carora sistemul MCAS a devenit de necontrolat in timpul testelor de zbor, inainte ca avionul sa fi intrat in exploatare.In emailuri separate, publicate vineri de FAA, Forkner afirma in noiembrie 2016 ca lucreaza la "trucuri de jedi pentru a pacali autoritatile de reglementare sa accepte trainingul sau care a fost deja acceptat de FAA".Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a cerut directorului general al Boeing, Dennis Muilenburg, sa ofere o explicatie "imediata" pentru predarea cu intarziere a documentului "ingrijorator" pe care Boeing l-a descoperit in urma cu mai multe luni.Noua descoperire a survenit cu cateva zile inainte ca Muilenburg, care saptamana trecuta a pierdut functia de presedinte al board-ului Boeing, sa fie audiat in Congres."Aceste mesaje sugereaza ca Boeing nu a comunicat FAA informatii daunatoare, ceea ce este foarte ingrijorator", a afirmat Peter DeFazio, presedintele Comisiei pentru transporturi din Camera Reprezentantilor, intr-o scrisoare adresata vineri secretarului pentru Transporturi, Elaine Chao.FAA a anuntat ca "analizeaza informatia pentru a stabili daca trebuie sa ia masuri".O persoana apropiata situatiei a spus ca Boeing nu a predat documentele catre FAA timp de patru luni si ca documentele se afla in posesia Departamentului de Justitie.Boeing a anuntat vineri ca Muilenburg l-a sunat pe administratorul FAA, Steve Dickson, pentru a raspunde ingrijorarilor exprimate in scrisoarea sa si l-a asigurat ca grupul "ia toate masurile posibile pentru revenirea in circulatie a avioanului 737 MAX in conditii de siguranta".Compania a precizat ca mai devreme in acest an a pus la dispozitia autoritatii care investigheaza prabusirile documentul care include declaratiile unui fost angajat al Boeing si l-a trimis joi Departamentului pentru Transporturi.Boeing a colaborat in cadrul investigatiei Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Reprezentantilor referitoare la avioanul 737 MAX si va continua sa procedeze in acelasi mod in cazul investigatiilor autoritatilor americane, potrivit companiei.Boeing a transmis documentele Departamentului de Justitie si FBI in luna februarie, a spus una dintre surse.Procuratura federala, ajutata de FBI, inspectorul general al Departamentului pentru Transporturi si mai multe comisii investigheaza modul in care a fost acordata certificarea 737 MAX. Iar Senatul SUA a confirmat ca il va audia pe Muilenburg pe 29 octombrie, cu o zi inainte de o audiere in fata unei comisii din Camera Reprezentantilor.Doua avioane 737 MAX au fost implicate in accidente fatale, in care 346 de persoane si-au pierdut viata. 737 Max, cel mai bine vandut avion al Boeing, a fost consemnat la sol la nivel mondial dupa prabusirea unei aeronave in Etiopia, pe 10 martie, in care si-au pierdut viata 157 de oameni. Accidentul s-a produs la cinci luni dupa prabusirea unui avion 737 Max al companiei Lion Air in Indonezia, in care au murit 189 de oameni.Boeing a revizuit si actualizat softul avioanelor 737 MAX, in cadrul eforturilor de a obtine o noua autorizatie de zbor pentru aceste aeronave.FAA a reiterat ca nu are un termen pana la care trebuie sa permita revenirea in serviciu a avioanelor 737 MAX,Potrivit Boeing, consemnarea la sol a avioanelor 737 MAX, incepand din luna martie, a costat compania cel putin 8 miliarde de dolari.Actiunile Boeing au incheiat tranzactiile de vineri in scadere cu 6,8%.