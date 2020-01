SUA vor sa amendeze Boeing cu 5,4 milioane de dolari pentru piese defecte la 737 MAX

Ziare.

com

FAA a acuzat vineri, intr-un comunicat, ca Boeing "nu a reusit sa isi supravegheze furnizorii pentru a se asigura ca acestia respecta sistemul de asigurare a calitatii din cadrul companiei. Boeing cu buna stiinta a solicitat FAA autorizarea avioanelor dupa ce a stabilit ca acele componente nu pot fi utilizate pentru ca nu au trecut testele referitoare la soliditate".In luna decembrie, administratia a propus aplicarea unei amenzi civile de 3,9 milioane de dolari impotriva Boeing, in legatura cu 133 de avioane 737 NG, care sunt dintr-o generatie anterioara 737, transmite Reuters.Aeronavele 737 MAX sunt consemnate la sol din martie 2019, in urma a doua prabusiri fatale care au provocat moartea a 346 de oameni. Siguranta avioanelor Boeing a ajuns in atentia parlamentarilor si a FAA din cauza mai multor probleme.FAA a dezvaluit in luna iunie ca circa 300 de avioane NG si 737 MAX ar putea contine piese fabricate incorect si a anuntat ca va cere ca piesele respective sa fie inlocuite rapid.Piesele ghideaza elemente aerodinamice ale aripilor care contribuie la decolare si la aterizare. Defectiunea poate face ca elementele aerodinamice sa loveasca avionul si sa raneasca pasagerii sau sa impiedice o aterizare in conditii de siguranta.