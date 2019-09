Un nou raport despre Boeing 737 MAX da vina pe pilotii fara experienta si companiile low-cost care-i angajeaza

Ziare.

Boeing a pierdut peste un miliard de dolari de cand aeronavele sale 737 MAX au fost consemnate la sol la inceputul acestui an, dupa ce 346 de persoane au murit in doua accidente aviatice similare, relateaza Business Insider In timp ce multi specialisti au spus ca de vina pentru aceste accidente este software-ul defectuos al Boeing, un raport extrem de dur publicat miercuri de New York Times Magazine arata cu degetul spre "pilotii fara experienta" in ambele accidente.Autorul articolului, William Langewiesche, a detaliat modul in care presiunea publica pentru zboruri internationale low-cost a permis companiilor sa angajeze piloti incepatori, punand in pericol viata a sute de pasageri.Langewiesche a scris despre Lion Air, compania aeriana indoneziana al carei avion s-a prabusit pe 29 octombrie 2018, omorand toate cele 189 de persoane aflate la bord:"Lion Air este o companie aeriana agresiva, care domina piata indoneziana in expansiune a calatoriilor aeriene low-cost si este unul dintre cei mai mari clienti Boeing la nivel mondial.Compania este cunoscuta pentru faptul ca angajeaza piloti fara experienta - cei mai multi dintre ei abia termina academia - si pentru ca ii platesc putin si ii muncesc din greu", se arata in articol.Capitanul aeronavei, un indian de 31 de ani numit Bhavye Suneja, a fost pus in aceasta pozitie mult mai devreme decat s-ar fi intamplat la "o companie aeriana mai conventionala", a scris Langewiesche.Autorul sustine ca, odata ce-au inceput sa apara problemele la 737 MAX, echipajul nu a stiut ce sa faca, problema fiind lipsa de experienta. In plus, argumenteaza acesta, cand a raportat initial problemele si a fost intrebat de controlorul de trafic aerian la ce altitudine se afla avionul, capitanul nu a stiut sa raspunda.In articol se mai arata ca si in cazul zborului 302 al companiei aeriene etiopiene, care s-a prabusit pe 10 martie 2019, membrii echipajului "au avut un instict la fel de indoielnic" cand s-au lovit de probleme in controlarea aeronavei.A.D.