Boeing 737 Max: Rezultatul unui compromis

Compania germana de turism TUI are mare ghinion. Primirea aeronavei Boeing 737 Max 8, "nava amiral" a companiei americane, este asteptata de doi ani de zile. Miercuri, primul exemplar ar fi trebuit sa fie transferat din Seattle in Germania.Insa tocmai acum se naste o ampla dezbatere privind siguranta acestui tip de aeronava, implicat in doua accidente in numai cinci luni, ultima oara duminica in Etiopia.In ce fel se deosebeste Boeing 737 Max 8 de celelalte modele 737 reprezentand cele mai populare avioane din lume?La inceputul acestui deceniu, Boeing s-a confruntat cu o dilema: companiile aeriene au cerut o aeronava mai economica si mai moderna, pentru curse pe distante scurte si medii.Boeing nu a putut raspunde decat cu "vesnicul" 737. O aeronava clasica, in uz de peste 50 de ani, destinata curselor cu o durata de pana la cateva ore.Primul astfel de avion produs in Seattle a iesit din uzina in februarie 1968. El a fost introdus de compania Lufthansa in serviciul de linie, fiind capabil sa transporte aproximativ o suta de pasageri.Timp de decenii, Boeing s-a aflat inaintea competitiei, cu mult inainte ca Airbus sa lanseze modelul sau competitiv A320, abia dupa 20 de ani.Pana la inceputul anului 2019, Boeing a livrat aproape 10.500 de unitati de tip 737, de departe cele mai utilizate aeronave comerciale din epoca avioanelor cu reactie.Timp de decenii, compania a introdus pe piata versiuni noi, modernizate si imbunatatite. Cu aproape zece ani in urma, Boeing pare sa fi ajuns la capatul posibilitatilor, in contextul in care Airbus a prezentat o versiune revizuita a modelului A320, dotat cu motoare noi.A320neo s-a bucurat de un numar mare de vanzari, devenind o amenintare pentru Boeing, presata, asadar, sa ofere o replica pe masura.Exact aceasta a fost si sursa dilemei in care s-a gasit compania din Statele Unite. Spre deosebire de A320, sub ale carui aripi puteau fi montate motoare mai mari fara a fi necesare reconfigurari majore, modelul Boeing 737 cu aripi mai joase este mult mai dificil de modificat.De altfel, companiile aeriene au cerut producatorilor sa prezinte aeronave complet noi pentru curse pe distante scurte. Insa Airbus si Boeing au refuzat, de vreme ce un design cu totul nou al aeronavelor ar fi inghitit zeci de miliarde, fara garantia unui progres remarcabil in materie de eficienta, care sa poata duce la recuperarea investitiilor.Mai mult, Airbus si Boeing erau deja implicate cu resurse si capital in dezvoltarea noilor avioane de cursa lunga A350 si 787.Prin urmare, cei de la Boeing au fost fortati sa faca un compromis in reproiectarea modelului 737, care in esenta are o vechime de cateva decenii.De pilda, pentru a putea instala sub aripi motoarele LEAP cu diametru de aproximativ 1,8 metri ale producatorului CFM International, trenul de aterizare a trebuit sa fie prelungit cu 20 de centimetri, astfel incat sa fie mentinuta o distanta suficienta fata de sol.In acelasi timp, noile motoare trebuie sa stea mai departe de ansamblul exterior al aripilor, iar acest lucru, la randul sau, modifica aerodinamica aeronavei.Ceea ce face ca avionul sa-si ridice botul, fapt ce declanseaza un pompaj de compresor, in cel mai rau caz existand riscul prabusirii.Pentru a contracara acest posibil efect, Boeing foloseste o tehnologie speciala denumita Sistem de Augmentare a Caracteristicilor de Manevrare (MCAS), care coboara in mod automat botul avionului.Insa Boeing nu a reusit sa comunice in mod cuprinzator acest sistem pilotilor si sa-l introduca in programele de antrenament obisnuite. Acesta este motivul pentru care pilotii zborului Lion Air din 2018 au luptat timp de cateva minute pentru a incerca sa mentina in mod manual altitudinea in contextul scaderii pozitiei botului avionului.Accidentul a fost devastator. Asociatiile pilotilor au criticat vehement Boeing pentru comunicarea insuficienta. Investigatiile privind cauza accidentului sunt in curs de desfasurare.Nu este clar daca accidentul de duminica a fost cauzat de o problema similara sau din alte motive tehnice ce ar putea avea legatura cu caracteristicile lui 737 MAX.In tot cazul, al doilea accident al unui 737 MAX 8 este o lovitura puternica pentru Boeing si cea mai mare criza de siguranta de la oprirea tuturor zborurilor avioanelor Boeing de tip 787 Dreamliner in urma cu sase ani, din pricina unor probleme cu bateria acestora.La nivel global, in prezent sunt operate circa 350 de avioane 737 MAX 8, cel mai mare operator fiind Southwest Airlines din SUA. Norwegian, TUI si Turkish Airlines sunt cei mai mari operatori din Europa care utilizeaza acest model. Alte 5110 de avioane de acest tip au fost deja comandate.