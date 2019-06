Boeing a gasit un prim cumparator pentru 737 MAX, dupa cele doua tragedii aviatice

Ziare.

Grupul International Airlines (IAG) a anuntat ca vrea sa cumpere 200 astfel de aeronave, informeaza CNN Decizia este una majora pentru IAG intrucat majoritatea aeronavelor detinute de grup apartin rivalului Boeing - Airbus.Avioanele 737 MAX au fost consemnate la sol dupa tragediile aviatice din Etiopia si Indonezia.Boeing a tot lucrat la o solutie pentru sistemul de control al zborului, care este in centrul investigatiilor privind accidentele. Cu toate acestea, nu este prevazut niciun termen in care aeronavele 737 MAX sa fie reintroduse in circulatie."Avem toata increderea in Boeing si ne asteptam ca avioanele sa poata zbura din nou, in urmatoarele luni, dupa ce primesc aprobarile necesare de la autoritati", a declarat Willie Walsh, CEO-ul IAG.Chiar daca acest model a fost consemnat la sol, Boeing a continuat sa produca astfel de aeronave, insa nu a livrat niciuna. Compania a anuntat ca pretul pentru 200 de avioane 737 MAX ajunge la 24 miliarde de dolari.Cu toate astea, un expert in aviatie sustine ca, in acest moment, cel mai probabil Boeing va vinde aeronavele cu un discount considerabil."E un lucru pozitiv pentru ambele parti. Boeing primeste un vot de incredere de la un grup aerian respectat in domeniu, iar IAG primeste avioane la reducere", a declarat Richard Aboulafia.Duminica, presedintele si directorul general al Boeing, Dennis Muilenburg, a declarat ca grupul a facut o greseala atunci cand a instalat un sistem de avertizare defect in cabina avioanelor 737 MAX si a anticipat ca procesul de recastigare a clientilor va fi unul de durata, in urma celor doua accidente fatale.Muilenburg a spus ca Boeing nu a reusit sa comunice clar cu autoritatile de reglementare si clientii, dar a aparat sofware-ul de control al directiei botului avionului, aflat in centrul investigatiilor deschise in urma celor doua accidente care au dus la consemnarea la sol a aeronavelor 737 MAX la nivel mondial.A.D.