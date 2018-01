Boeing a reusit sa creeze drona care transporta oameni. Cum functioneaza si cum arata

Ziare.

In ultimii ani, s-a discutat destul de mult de mijloace autonome pentru livrarea coletelor. Acestea au fost deja implementate in diverse colturi ale mapamondului si incep sa faca minuni. Mai ales pentru ca reusesc sa duca pachete in zone care in trecut au fost inaccesibile pentru mijloace traditionale de transport in anumite perioade din an.Cei de la Boeing au dezvaluit in urma cu cateva zile o drona capabila sa transporte pachete cu o greutate totala de 226 de kilograme. Prototipul pare destul de bine pus la punct, iar primele teste au fost incununate de succes.