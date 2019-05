Boeing incearca sa readuca in trafic aeronavele 737 MAX, consemnate la sol dupa doua tragedii aviatice

Ziare.

Producatorul de avioane a anuntat ca va oferi informatii suplimentare pentru a raspunde intrebarilor Administratiei Federale pentru Aviatie (FAA), care includ detalii despre modul in care pilotii interactioneaza cu aparatura de bord in diferite scenarii de zbor.Dupa ce va raspunde intrebarilor, Boeing va colabora cu FAA pentru a programa un zbor test de certificare si va depune documentele pentru certificarea finala, a anuntat compania, potrivit Reuters.Autoritatea de reglementare a anuntat ca Boeing nu a prezentat inca spre aprobare pachetul software final.Miercuri, administratorul in exercitiu al FAA, Dan Elwell, a spus ca Boeing ar urma sa prezinte oficial softul actualizat saptamana viitoare.Avioanele 737 MAX au fost consemnate dupa prabusirea unei aeronave a companiei Ethiopian Airlines, in care toti cei 157 de oameni aflati la bord si-au pierdut viata, la numai cinci luni de la o prabusire similara a unui avion al operatorului Lion Air, in care au murit 189 de oameni.Boeing spera ca actualizarea software si trainingul pilotilor vor preveni ca date eronate sa declanseze un sistem numit MCAS, care s-a activat in ambele prabusiri.Pana in prezent, Boeing a efectuat 207 de zboruri cu aeronave 737 MAX cu software actualizat, care au durat 306 ore.