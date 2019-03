Boeing va face modificari la avioanele 737 Max 8, dupa doua prabusiri in ultimele 6 luni

Ziare.

Termenul limita pentru modificari este luna aprilie, potrivit The Guardian In ultimele sase luni, doua avioane Boeing 737 Max 8 s-au prabusit, unul in Indonezia si celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice.Drept urmare, liniile aeriene care opereaza zboruri cu astfel de aeronave au fost luate cu asalt de pasageri, care isi exprima ingrijorarea si pun sute de intrebari legate de siguranta zborului.Intre timp, din ce in ce mai multe companii si autoritati consemneaza la sol avioanele Boeing 737 Max 8 din flota. Printre acestea se numara Administratia Aviatiei Civile din Singapore, SilkAir care apartine Singapore Airlines si detine 6 astfel de avioane; China Southern Airlines; Garuda Indonesia; Shandong Airlines (cu sediul in Jinan, China) si Thai Lion Air (sediul in Bangkok, Thailanda).De asemenea, si una dintre cele mai mari companii aeriene din Brazilia, GOL, a consemnat la sol cele 7 aeronave Boeing 737 Max 8, iar Aeromexico alte 6 avioane.Operatorii Ethiopian Airlines, Cayman Airways, Comair (Africa), dar si Asociatia de Piloti din Argentina le-au ordonat membrilor sai sa nu mai piloteze aeronavele din seria MAX.Boeing a confirmat, luni, ca va implementa o actualizare de software in intreaga flota "in urmatoarele saptamani". Compania a mai precizat ca lucra la acest update de cateva luni: "Am dezvoltat un software de control al zborului pentru modelul 737 MAX, conceput pentru a face o aeronava deja sigura si mai sigura".FAA a cerut Boeing sa faca modificarile de design cel tarziu pana in luna aprilie.Boeing lucreaza la finalizarea "imbunatatirilor sistemului de control al zborului, care ofera o dependenta redusa fata de procedurile asociate cu articolele de memorie necesare pentru pilotul automat", potrivit FAA.Autoritatea a mai spus ca Boeing "intentioneaza sa actualizeze cerintele de instruire si manualele echipajelor de zbor pentru a fi in concordanta cu schimbarile de design" - fiind creat un sistem de protectie automatizat numit Maneuvering Characteristics System Augmentation sau MCAS.Modificarile includ activarea MCAS si imbunatatirea semnalului privind unghiurile de atac.Aceste doua tragedii i-au facut pe pasageri sa ceara informatii despre aeronava cu care urmeaza sa calatoreasca si sa aiba dreptul sa isi anuleze calatoria pe baza informatiilor primite, pentru ca exista si cateva companii care nu au consemnat la sol modelul Boeing.De exemplu, American Airlines a transmis ca are "incredere deplina in aeronava si in membrii echipajului de zbor, care au cea mai buna experienta din domeniu".Alti operatori care si-au exprimat "increderea" in Boeing 737 Max 8 si nu le consemneaza la sol sunt Southwest, Norwegian Air Shuttle sau Icelandair.A.D.