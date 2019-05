CNN: Boeing stia de problemele modelului 737 Max cu un an inainte de prabusirea primului avion, dar a ales sa nu ia masuri

Ziare.

Boeing a recunoscut in trecut ca un sistem de alerta AOA "nu era functional pe toate avioanele". Insa comunicatul publicat duminica arata ca firma era la curent cu problemele aeronavei cu un an inainte ca un model 737 MAX sa se prabuseasca.Alerta AOA functioneaza pe aeronava doar in cazul in care compania aeriana alege sa cumpere o extra-optiune contra cost denumita "indicator AOA".Boeing sustine ca functia de alerta nu este necesara pentru operarea in siguranta a avionului. Insa fosti ingineri Boeing si analisti in domeniu intervievati de CNN au criticat designul original al software-ului, pentru ca se baza pe datele de la un singur senzor AOA, aceste dispozitive fiind predispuse la defectiuni.In 2017, dupa ce au inceput livrarile de 737 MAX, inginerii Boeing au identificat faptul ca software-ul de display al acestui model de avion nu indeplineste cerintele minime ale alertei AOA. Insa, dupa o analiza, inginerii Boeing au decis sa nu remedieze problema imediat, concluzionand ca "functionalitatea existenta este acceptabila pana la urmatoarea actualizare".Nu este cunoscut daca lipsa alertei a jucat un rol in prabusirile zborurilor Lion Air si Ethiopian Airlines, care au dus la moartea a 346 de persoane. Insa alerta ar fi putut informa pilotii ca unul dintre senzori nu era functional.In ambele situatii, investigatiile preliminare sugereaza ca datele gresite privind pozitionarea aeronavei in aer au declansat software-ul anti-stagnare (MCAS) cel care a trimis avionul in jos.Boeing nu a intervenit privind operatiunile 737 MAX pana la al doilea accident - Ethiopian Airlines - in martie 2019 Apoi, la o saptamana dupa prabusirea Lion Air pe 29 octombrie, Boeing a adaugat un paragraf in directiva de siguranta in care era precizat ca alerta este optionala. Nu este clar daca Boeing si-a atentionat clientii cu privire la problema.Boeing a convocat ulterior o sedinta a Consiliului pentru Analiza Sigurantei (SRB) pentru a analiza daca absenta alertei AOA va pune in pericol aeronavele. Dupa ce SRB a confirmat concluzia Boeing, a prezentat aceste rezultate Administratiei Federale a Aviatiei din SUA.