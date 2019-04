Valoarea Boeing ar putea sa se deprecieze cu 12 miliarde dolari din cauza crizei 737 MAX

Ziare.

com

Brand Finance a precizat ca si-a revizuit o prima estimare a valorii brandului Boeing, dupa un mesaj publicat pe Twitter de presedintele SUA, Donald Trump in care acesta a invitat grupul Boeing sa remedieze deficientele modelului 737 MAX si sa-i faca un "rebranding".Anterior, Brand Finance a estimat la 7,5 miliarde dolari pagubele provocate reputatiei Boeing, imediat dupa ce catastrofa avionului Boeing 737 MAX apartinand companiei Ethiopian Airlines a provocat 157 de victime in data de 10 martie, la cinci luni dupa ce un accident al unui avion similar apartinand companiei Lion Air a provocat 189 de victime.Potrivit Brand Finance, Boeing are cea mai valoroasa marca din sectorul aerospatial, aceasta crescand cu 61% in 2018 pana la 32 de miliarde dolari.Avionul Boeing 737 MAX, dat in exploatare in mai 2017, a cunoscut in mai putin de sase luni doua accidente mortale. Desi investigatiile sunt inca in desfasurare, este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor menit sa impiedice intrarea avionului in picaj, denumit MCAS (Manoeuvering Characteristics Augmentation System).Acest sistem a fost conceput special pentru modelul Boeing 737 MAX pentru a preveni o anomalie aerodinamica creata de motoarele mai grele si cu un diametru mai mare fata de cele ale precedentelor generatii de Boeing 737. Aceasta anomalie poate pune avionul intr-un unghi de urcare, ceea ce poate antrena apoi un picaj. Pentru a preveni acest picaj, sistemul MCAS reorienteaza avionul intr-un unghi de coborare pentru ca aparatul sa poata recupera viteza.Compania Boeing a anuntat cu doua saptamani in urma ca a testat cu succes o actualizare a softului pentru sistemul MCA S. Cele circa 300 avioane de acest tip raman in continuare la sol, iar unele companii aeriene l-au scos din planul de zbor pana in luna august.