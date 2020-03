Aurescu ii scrie omologului sau italian, in contextul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Aurescu isi exprima solidaritatea cu poporul italian, in contextul masurilor de combatere a coronavirusului.Potrivit MAE, pe fondul evolutiilor legate de epidemia de COVID-19 in Republica Italiana, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis omologului sau italian, Luigi Di Maio, printr-o scrisoare, un mesaj de solidaritate cu poporul italian inclusiv in contextul masurilor luate de Guvernul italian pentru combaterea epidemiei."In egala masura, avand in vedere preocuparea constanta a Guvernului Romaniei pentru comunitatea romana din Italia, ministrul afacerilor externe a folosit acest prilej pentru a-i transmite omologului italian ca, inclusiv in astfel de imprejurari, este importanta respectarea drepturilor si beneficiilor prevazute de legislatia UE si cea italiana pentru toate categoriile de cetateni, inclusiv pentru acei lucratori romani din Italia a caror activitate este afectata de contextul actual din Italia", arata MAE.In mesajul sau, Bogdan Aurescu a reamintit si contributia comunitatii romane la dezvoltarea economica a Italiei si a adresat solicitarea ca autoritatile italiene sa acorde asistenta necesara lucratorilor romani, cu respectarea deplina a legislatiei europene in materie de mobilitate si ocupare.