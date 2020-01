Aurescu: Asistam la o crestere fara precedent a antisemitismului si negarii Holocaustului in societatile noastre

Ziare.

com

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat duminica, 19 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea ministeriala a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA). Evenimentul a fost organizat de Presedintia luxemburgheza a organizatiei. Seful diplomatiei romane a exprimat sustinerea neechivoca a Romaniei pentru adoptarea, in cadrul reuniunii, a unei Declaratii ministeriale prin care sa fie reafirmate principiile Declaratiei de la Stockholm, documentul fondator al IHRA din anul 2000."La douazeci de ani de la adoptarea Declaratiei de la Stockholm, asistam, in mod profund regretabil, la o crestere fara precedent a antisemitismului si negarii Holocaustului in societatile noastre. Avem, asadar, responsabilitatea de a actiona pentru asigurarea unui climat de respect, toleranta si diversitate pentru comunitatile evreiesti din tarile noastre. Romania depune eforturi importante pentru a deveni un adevarat model regional in ceea ce priveste asumarea trecutului si promovarea memoriei Holocaustului. Totodata, pe durata recentei Presedintii a Romaniei a Consiliului UE, am promovat cu prioritate tema luptei impotriva antisemitismului si speram ca si alte presedintii ale Consiliului UE ne vor urma exemplul", a subliniat cu acest prilej ministrul Bogdan Aurescu.In cadrul sesiunii, ministrul afacerilor externe a facut referire si la mandatul de succes al Presedintiei-in-exercitiu romane a IHRA, in perioada martie 2016 - martie 2017, care s-a axat pe trei prioritati: consolidarea educatiei despre Holocaust, incurajarea cercetarii academice si combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei si discriminarii. In acest context, ministrul Bogdan Aurescu a evocat personalitatea diplomatului Mihnea Constantinescu, care a coordonat programul Presedintiei romane a Aliantei, aducand un omagiu memoriei sale.Ministrul Bogdan Aurescu a prezentat totodata demersurile concrete intreprinse de Romania, in perioada recenta, in materie de asumare a trecutului, educatie si cercetare privind Holocaustul si comemorarea victimelor Holocaustului, inclusiv introducerea in legislatia romana a definitiei de lucru a antisemitismului, convenita in cadrul IHRA in timpul presedintiei romane, reconfirmand angajamentul continuu al Romaniei in aceste domenii.Alianta Internationala pentru Memoria Holocaustului (IHRA) este o organizatie cu sediul la Berlin, care numara 34 de state membre. IHRA a fost fondata in anul 1998 si isi desfasoara activitatea pe baza Declaratiei de la Stockholm, actionand in scopul consolidarii memoriei, cercetarii si educatiei despre Holocaust.Cel mai semnificativ rezultat obtinut de Alianta pe durata Presedintiei Romaniei a constat in adoptarea Definitiei de lucru a antisemitismului, in cadrul reuniunii plenare a organizatiei de la Bucuresti , din luna mai 2016.